Кузбассовец осужден на 23 года за убийство девушки и ее отца

23 года колонии особого режима получил по приговору суда житель Кемерова за двойное убийство и серию краж, в том числе из квартиры своих жертв.

Следствие и суд установили, что в мае 2018-го 31-летний подсудимый оказывал услуги по ремонту и замене батарей жильцам одной из многоэтажек в Заводском районе областного центра. Утром 20 мая, когда мужчина в очередной раз пришел выполнять работы, между ним и 57-летним хозяином квартиры произошел конфликт. В пылу ссоры работник выхватил нож и несколько раз ударил работодателя, а затем нанес ножевые ранения его 16-летней дочери. Хозяйка дома успела закрыться в зале и вызвать сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.

Похитив из квартиры золотые часы и цепочку, преступник тем временем скрылся. А прибывшие врачи констатировали смерть потерпевших.

Задержали подозреваемого оперативно, хотя тот успел уехать к знакомым в Тисульский район. Следователи выяснили, что он имеет судимость и страдает наркозависимостью. К моменту задержания мужчина сдал похищенные ювелирные украшения в ломбард, чтобы купить наркотик. По решению суда обвиняемого заключили под стражу. Расследование показало, что арестованный причастен к ряду краж велосипедов из подъездов жилых домов. Со следствием он сотрудничал и во всем сознался.

- Фигурант признан виновным в убийстве двух человек и краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области. - Суд приговорил его 23-м годам лишения свободы в колонии особого режима.