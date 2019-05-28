На Алтае задержан создатель криптовалютной пирамиды

На Алтае сотрудники МВД задержали создателя криптовалютной пирамиды из Казахстана. Он находился в международном розыске. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Его задержали на железнодорожном вокзале при посадке в поезд сообщением Барнаул - Москва.

Подозреваемый стал фигурантом дела о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору в особо крупном размере. Например, одна из потерпевших перечислила в "организацию" больше 2,3 млн рублей. Всего выявлено почти триста преступных эпизодов.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Пока судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.