Новосибирский губернатор привлек "Ростех" к проекту "Академгородок 2.0"

Губернатор Андрей Травников подписал соглашение о сотрудничестве Новосибирской области и госкорпорации "Ростех". Подпись под документом также поставил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса ГК "Ростех" Сергей Сахненко.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, церемония подписания состоялась во вторник на форуме "Продукты и решения радиоэлектронного комплекса ГК "Ростех".

В соглашении говорится, что "Ростех" примет участие в реализации проектов по развитию Новосибирского научного центра ("Академгородок 2.0"). Кроме этого, правительство области совместно с корпорацией будет формировать пилотные зоны для тестирования продуктов и решений по программе "Цифровая экономика".

Андрей Травников особо отметил, что подобное сотрудничество должно повысить эффективность новосибирских предприятий, научных организаций и высших учебных заведений в области применения современных цифровых технологий. Также соглашением предусмотрено увеличение числа совместных проектов по созданию высокотехнологичной промышленной продукции и подготовка научных и инженерных кадров для ГК "Ростех".

Глава региона назвал 2019 год особенным для области - дан старт нацпроектам, ведется реализация целого ряда цифровых проектов в сферах здравоохранения, науки, культуры и спорта, транспортной инфраструктуры.

- Мы сможем сделать так, чтобы во всех крупных проектах участвовала отечественная наука и отечественные предприятия - в первую очередь, предприятия корпорации "Ростех", - подчеркнул Андрей Травников.

Сергей Сахненко назвал Новосибирскую область по темпам внедрения цифровых технологий в числе регионов-лидеров. Правительство Новосибирской области и госкорпорация намерены проводить мероприятия по внедрению искусственного интеллекта, интернета вещей, аддитивных технологий робототехники, композитных материалов и новых технологий связи в различных отраслях региональной экономики.

По мнению Андрея Травникова, важно, что госкорпорация готова участвовать в региональных проектах, которые касаются энергоэффективности городского хозяйства, комфортности и безопасности городской среды. Глава региона в ходе подписания соглашения отметил, что в Новосибирской области сформирован мощный кластер предприятий радиоэлектронной промышленности. И это одно из стратегических направлений развития экономики области.