В Новосибирске на спектакли, идущие в рамках фестиваля "Золотая маска", лишние билеты спрашивали задолго до входа. "И ради этого тоже стоит жить, - рассказывал после спектакля "Сон в летнюю ночь" Мастерской Петра Фоменко один из зрителей корреспонденту "РГ". - Ведь только что мы увидели, как из вечной классики можно сделать самую современную постановку!"

А всего в течение недели новосибирским зрителям было представлено четыре спектакля ведущих театров страны, каждый из которых шел два дня. Все они - лауреаты или номинанты национальной премии "Золотая маска" разных лет. С этим фестивалем Новосибирск связывают давние связи, а его театры - постоянные участники конкурсной и внеконкурсных программ в Москве. Да и театры из этого города не раз становились его лауреатами - за четверть века 39 "Золотых масок" и более 140 номинаций.

Как отметила генеральный директор фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина, в Новосибирске публика подготовленная, поэтому сюда можно везти сложные спектакли. Такими оказались "Барабаны в ночи" Театра имени А.С. Пушкина (Москва) и "Магазин" Татарского драматического театра (Альметьевск).

- На наш спектакль важно прийти с открытым сердцем, открытыми глазами и ушами и отдаться зрелищу. Потому что режиссер Юрий Бутусов, как мне кажется, воздействует на человека не как на личность, а как на живой организм. Не надо пугаться и боятся. Надо пытаться что-то почувствовать, - дала совет Александра Урсуляк, исполнительница роли Анны Балике в постановке по пьесе немецкого драматурга Бертольда Брехта.

А актер Александр Матросов, блистательно исполнивший роль Фридриха Мурка, отметил, что выезд театра в регионы - это своеобразный экзамен для артистов: почти премьера, где другой зритель и новая сцена.

И Матросову, и Урсуляк не впервые выходить на сцену театра "Глобус". В 2013 году в рамках десятого Рождественского фестиваля искусств они играли в спектакле "Добрый человек из Сезуана" тоже по Брехту и тоже режиссера Бутусова. Поэтому "свой" зритель уже ждал приезда театра имени Пушкина.

- Встреча с новым зрителем всегда интересна. И полезна: поездки в регионы сплачивают коллектив, поскольку за короткий срок нам бывает нужно перенести спектакль на новую сцену, - поделился впечатлениями режиссер театра "Мастерская П.Н. Фоменко" Иван Поповски.

А режиссер Денис Бокурадзе рад был представить сибирякам спектакль "Корабль дураков", хотя заметно волновался. Но все сомнения в том, придутся ли новосибирцам по душе средневековые французские фарсы театра-студии "Грань" из Новокуйбышевска, рассеялись на первых же минутах спектакля. Насколько тонко артисты использовали и элементы эротики, не разрушая при этом тонкую грань, которая обычно и отделяет настоящее искусство от пошлости... Юмор, пластика, костюмы, грим, камерная обстановка перенесли зрителя в Европу XV века...

В Год театра стала возможной еще одна встреча с лучшими спектаклями страны. Осенью новосибирцы познакомятся уже и с музыкальной программой фестиваля - "Золотая маска" привезет целый букет мюзиклов!