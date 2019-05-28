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28.05.2019 19:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Дело тут нечисто

Пенсионерку наняли мыть полы в здании мировых судей и не заплатили за работу
Текст: Нина Рузанова
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
Людмила Якимова, жительница Советского района Новосибирска, через знакомых нашла себе подработку - техничкой в здании мировых судей по адресу: ул. Мусы Джалиля, 3/1. За мытье 560 квадратных метров с двумя туалетами ей пообещали 6550 рублей в месяц. 68-летняя пенсионерка согласилась - уж очень деньги были нужны. О том, что ее могут обмануть, и не думала - ведь это все-таки суд!

Симпатичные и приветливые сотрудницы суда сделали копию паспорта новой уборщицы, копию банковской карты. На этом вся процедура трудоустройства пенсионерки якобы в госучреждение завершилась. На мой вопрос: "А как же трудовой договор?" - Людмила Александровна только пожимает плечами. Мол, в наше время никаких договоров не подписывали...

ПФР попросил пенсионеров информировать о своем трудоустройстве

Моет пожилая дама полы месяц, моет второй, старается изо всех сил. А денег ей не платят. Зато мировые судьи очень довольны. Доверяют Людмиле Якимовой даже сдавать здание на пульт охраны. Ей это, конечно, приятно, но зарплату она получить тоже хочет. В один прекрасный момент ей вручают составленное от ее имени заявление, советуют подписать и направить в прокуратуру. "Мы вам помочь хотим!" - говорят ей теперь в суде. Пусть, мол, прокурор разбирается, отчего зарплата не выплачена, и привлекает к ответственности кого надо. А кого же надо привлекать? Оказывается, вовсе не мировых судей. Только из этого заявления Людмила Якимова узнает, что работает, оказывается, в компании "Экосистема" - до этого она такого названия не слышала. У компании, написано в этом заявлении, заключен контракт с регуправлением по обеспечению деятельности мировых судей на оказание клининговых услуг - еще один сюрприз для пенсионерки. В суде добрые сотрудники продолжают ей помогать: например, дают ей телефоны каких-то людей, которым она должна звонить и требовать деньги. Она звонит, с ней не очень охотно беседуют и намекают, что никаких трудовых отношений между ними нет, никто ее в "Экосистему" на работу не принимал.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Почему женщинам сложнее трудоустроиться

Часть "намытых" денег Людмиле Якимовой все-таки пересылают. И она продолжает все так же добросовестно драить судейские кабинеты. За это время ситуация с ее мнимым трудоустройством постоянно меняется, возникают все новые компании-субподрядчики, которые должны оказывать суду клининговые услуги, но признавать Якимову не желают. Как итог - женщине так и не выплатили деньги за ноябрь, декабрь 2018 года и первую половину января 2019-го. Теперь сотрудники помещения на улице Мусы Джалиля уже не так приветливы - завидев Людмилу Александровну, опускают глаза в пол. Прокуратура не ответила на ее жалобы ни разу, пересылая их в госинспекцию труда. А там "потрудились" прямо-таки на славу: Людмила Якимова обратилась в инспекцию в январе нынешнего года, а ответ получила в конце марта. Ответственный сотрудник "забыл" ее известить о том, что ответ подготовлен. Документ тоже удивительный: проведя проверку, в инспекции убедились, что в трудовых отношениях с компанией "Экосистема" Якимова не состоит. В общем-то, пенсионерка об этом уже догадалась. Она просила госорган совсем о другом - если не защитить ее права, то хотя бы научить, как надо действовать.

Моет пожилая дама полы, старается изо всех сил. А денег ей не платят. Зато мировые судьи довольны

Есть и еще вопросы. Например, почему в суде сами искали уборщицу, а не ждали, когда им пришлют персонал из клининговой компании? В Управлении по обеспечению деятельности мировых судей, куда направила запрос "РГ", на это отвечать не стали, лишь коротко пояснив, что контракт был заключен с "Экосистемой" на 2,7 миллиона рублей в год, а подбор персонала в обязанности управления не входит. С самой Якимовой начуправления Александр Артеменко разговаривать не стал: "Вы с нами договор не заключали". Между тем до июля прошлого года у этого управления был другой начальник - Виктор Чиркунов. Он вместе с замом оказался в СИЗО по обвинению в хищении более пяти миллионов рублей из бюджета. Дело опять же в "кривых" госконтрактах. Конечно, пять миллионов - это не несчастные копейки уборщицы-пенсионерки. Но и в этом случае дело явно нечисто.

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