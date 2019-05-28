При взрыве на новосибирском рынке пострадал человек

На территории строительного рынка "Левобережный" в Кировском районе Новосибирска произошел взрыв газового баллона, наполненного фреоном.
Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД, в результате пострадал работник торговой точки.
Пострадавший мужчина находился в непосредственной близости от холодильного оборудования. По данным полиции, он получил тяжелую травму головы и доставлен в больницу. Также отмечается, что взрыв произошел по бытовым причинам и никаких следов криминала не усматривается.
Сотрудники полиции выезжали на место инцидента, сейчас проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.