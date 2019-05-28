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28.05.2019 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При взрыве на новосибирском рынке пострадал человек

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

На территории строительного рынка "Левобережный" в Кировском районе Новосибирска произошел взрыв газового баллона, наполненного фреоном.

Фото: iStock
На набережной Петербурга взорвался немецкий снаряд

Как рассказали "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД, в результате пострадал работник торговой точки.

Пострадавший мужчина находился в непосредственной близости от холодильного оборудования. По данным полиции, он получил тяжелую травму головы и доставлен в больницу. Также отмечается, что взрыв произошел по бытовым причинам и никаких следов криминала не усматривается.

Сотрудники полиции выезжали на место инцидента, сейчас проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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