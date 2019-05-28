Ученые рассказали, как предотвратить перепады настроения у женщин

Избавиться от неприятных симптомов предменструального синдрома (ПМС), от которого страдает около 75% женщин, может помочь добавка магния в рацион. Микроэлемент в том числе содержится в ряде популярных продуктов питания.

Как показал ряд исследований зарубежных специалистов, ежедневный прием 250-400 миллиграммов магния был связан с уменьшением боли в груди, тяги к сахару, профилактикой увеличения веса, головных болей и сильной нервозности во время ПМС.

Кроме того, магний способствует увеличению так называемого ГАМК - важнейшего нейромедиатора центральной нервной системы, который снижает активность связанных с чувством страха или тревоги нейронов. В результате человек легко расслабляется и лучше спит.

Альтернатива добавкам с магнием - такие продукты как листовая зелень (шпинат, руккола, капуста), кешью, миндаль, тыквенные семечки, черные бобы и авокадо. Если регулярно употреблять эти продукты, то улучшение состояния можно наблюдать через два месяца, передает Food.news.

Опять же результативность зависит от тяжести ПМС и вашего рациона в целом. Так, у любителей сладкого (в том числе газировки и соков), алкогольных напитков, а также у людей, часто испытывающих стрессы, уровень магния в организме, как правило, недостаточный. В любом случае, перед приемом добавок с микроэлементом стоит проконсультироваться с врачом.