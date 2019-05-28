В Барнауле построят завод по переработке медицинских отходов

В Барнауле построят утилизационный завод, на котором будут перерабатывать коммунальные и медицинские отходы. Как сообщает Интерфакс, такое заявление во вторник сделал министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин.

По его словам, уже есть решение по отводу площадки для строительства предприятия, которое будет перерабатывать отходы - от первого до пятого класса опасности. В перспективе оно закроет потребности края в мощностях по переработке медотходов, которые относятся к первому классу опасности.

Строительство завода запланировано на следующий год. На эти цели частный инвестор планирует направить свыше 50 миллионов рублей.

Завод будет построен в рамках нацпроекта "Экология" и включен в территориальную схему обращения ТКО.