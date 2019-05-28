В Кемерове грузовик въехал в пассажирский автобус на остановке

Кемеровская полиция разбирается в причинах ДТП, которое случилось на Центральной улице поселка Комиссарово. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, в результате инцидента пострадали четверо пассажиров автобуса, в числе которых 10-летний ребенок.

Маршрутный ПАЗ остановился, чтобы высадить пассажиров, как вдруг в него влетел грузовик КамАЗ. На место незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Сейчас на этом участке дороги регулируют движение сотрудники полиции, одновременно с этим выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Статья предусматривает до двух лет лишения свободы.