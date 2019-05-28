В Кузбассе вандалы раскопали детские могилы

В Новокузнецке полицейские разыскивают неизвестных, разрывших на местном кладбище несколько могил, в том числе детскую.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону, о преступлении в полицию сообщили двое жителей Куйбышевского района южной столицы Кузбасса. Придя на кладбище навестить могилы родственников, они увидели, что места захоронения повреждены, а кресты сломаны.

С места преступления изъяты вещественные доказательства, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", будет назначен ряд экспертиз. Граждан, располагающих какой-либо информацией о злоумышленниках, просят обращаться в дежурную часть.

По данным СМИ, вандалы раскопали (практически до гроба) могилу пятилетнего ребенка и 25-летней женщины.