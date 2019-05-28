В Новосибирске возбудили дело о гибели девочки на стройке

В Новосибирске маленькая девочка погибла, упав с третьего этажа строящегося дома по улице Волховская, 33. Как рассказали в Следственном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По предварительным данным, трагедия произошла сегодня около 15.00. На территорию заброшенной стройки пробрались двое мальчишек и девочка. Играя, они влезли на высоту третьего этажа, откуда и сорвался ребенок. Очевидец вызвал скорую помощь, однако медики уже не могли спасти ее жизнь.

На месте работает следственно-оперативная группа, а также эксперты-криминалисты регионального следственного управления, сотрудники полиции и контролирующих органов. Виновному грозит наказание до пяти лет лишения свободы.