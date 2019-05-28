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28.05.2019 12:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как сообщает портал NGS.ru, медик провел воспитательную работу с дочерью.

"Хочется просто жить и не давать жить другим" - этот подростковый шуточный девиз из уст студента-медика звучит вовсе не смешно. Но отнюдь не отсутствием чувства юмора студентка пятого курса Новосибирского государственного медуниверситета (НГМУ) вызвала волну возмущения. Ее страница в Twitter оказалась полна сообщений, не вписывающихся ни в какие рамки - ни морали, ни медицинской этики.

"Порезали его как колбасу", - это девушка написала о скончавшемся пациенте ее отца. Здесь же студентка "винит" умершего в том, что его не стало после целой ночи, которую хирурги провели в операционной, и кроет его нецензурной бранью.

Фото: iStock
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Одну из собственных пациенток, видимо, приходивших во время ее практики, девушка называет "жабой" и переживает, что придется "в ее сале ковыряться". Ряд других "дневниковых" заметок пятикурсницы нельзя воспроизвести в печати, но так или иначе они касаются людей, обратившихся за медицинской помощью.

"У парня умер пациент во время трахеостомии (а может он был уже мертвый), а я отработала 2 по нервам. Кажется прекрасный повод бухнуть в понедельник", - утверждает будущий медик в одном из своих постов еще за 2017 год. Часть подобных записей она оставила и летом прошлого года, но есть совсем свежие - написаны в апреле-мае. После того как эти заметки стали достоянием общественности, их автор поспешила удалить аккаунт, но так или иначе наиболее возмутительные высказывания уже ушли в сеть, их обсуждают сотни людей.

Новосибирцы требуют отчислить студентку из университета и пожизненно запретить ей заниматься медициной. Но пока что своего места лишился отец девушки. Впрочем, по словам замминистра здравоохранения Елены Аксеновой, руководство больницы делает все, чтобы опытнейших хирург все же остался в штате. А вот его дочери, похоже, отчисление не грозит.

- Уставом вуза, Кодексом чести студента НГМУ предусмотрены меры дисциплинарного реагирования на подобные инциденты, - подчеркнули "РГ" в администрации университета. - Подобное поведение недопустимо для обучающихся в НГМУ. Со студенткой была проведена разъяснительная работа. Рассматривается вопрос о вынесении ей дисциплинарного взыскания.

В то же время, как отметили в руководстве вуза, вопрос об отчислении пятикурсницы лечебного факультета не стоит.

По словам психолога Ольги Мельниковой, подобное отношение к пациентам иногда проявляется у опытных медиков с наступлением профессионального выгорания, но, как правило, служит поводом для их увольнения.

Фото: iStock
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- Технология такого мышления, обесчеловечивания, свойственна террористам, которых зомбируют специальные "наставники". Черный юмор как таковой присущ врачам, в особенности хирургам, патологоанатомам, онкологам - медикам, которые ежедневно "работают" со смертью. Но это не более чем защитный механизм, своего рода карнавальная маска, которая дает возможность выполнять свои обязанности и просто не сойти с ума, - уверена Ольга Мельникова.

По словам психолога, можно понять даже тех студентов-медиков, что начинают фотографироваться с бутербродами, впервые попав в анатомический театр - таким образом они стараются преодолеть страх. Но если человек в столь юном возрасте его не имеет вовсе, если уже перешел всякие границы, то работать с пациентами ей попросту нельзя - считает специалист. Либо же необходима огромная работа по восстановлению у девушки этих границ.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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