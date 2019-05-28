В Томске взяли под стражу "вора в законе"

Томская полиция возбудила уголовное дело в отношении "вора в законе" - по статье УК о занятии высшего положения в преступной иерархии ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.

Уголовное дело возбуждено следователями полиции по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.

- Установлено, что житель города Томска, имея статус "вора в законе" и сферу своего преступного влияния на территории Томской области, занимал высшее положение в преступной иерархии региона, - отметила Юлия Язовских.

Подозреваемого задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Судя по опубликованным полицией кадрам с места операции, она проходила на территории крупного частного домовладения. При обыске оперативникам удалось изъять документы и цифровые носители с доказательствами, необходимыми для расследования.