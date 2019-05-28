На прошедшем 16 мая в Сочи с участием Владимира Путина медиафоруме "Правда и справедливость" обсуждали проблему утилизации и сжигания мусора. Речь шла о том, что в регионах не хотят строить такие предприятия. И причин тому множество. С одной стороны, реализация такого проекта - очень дорогостоящее мероприятие, с другой - местные жители могут возмутиться подобными планами, опасаясь экологических проблем и вытекающих из них проблем со здоровьем.

Всего в стране построено около десятка мусоросжигательных заводов, половина из них находится в Москве и Московской области. На Северном Кавказе одно такое предприятие, да и то появилось еще в советские времена. Туда и отправился корреспондент "РГ", чтобы узнать нюансы этой деятельности.

Расположен завод в столице федерального округа и официально называется Пятигорский теплоэнергетический комплекс (АО "ПТЭК"). Предприятие, построенное в 1987 году, всегда было объектом нападок со стороны экологов. Главный аргумент общественников - статус города как одного из главных российских курортов. А значит, наличие столь вредного для экологии производства здесь недопустимо.

- Предприятие закрывают с момента его открытия, - шутит начальник технического отдела Сергей Неборак, который согласился рассказать о заводе.

Он пояснил, что создавали предприятие как раз для того, чтобы остановить загрязнение Кавминвод. Еще в 1970-х годах в воде минеральных источников стали попадаться продукты разложения с полигонов, где собирались бытовые отходы. Тогда в городах КМВ решили ликвидировать свалки и построить завод для сжигания мусора.

Проект был типовой - такие же цеха появились в Мурманске, Сочи, Харькове, Днепропетровске и Киеве. Оборудование закупили чехословацкое. Оно стоит здесь и сейчас. С момента постройки на предприятии почти ничего не изменилось.

- Это акционерное общество, и 100 процентов акций принадлежит администрации Пятигорска. В бюджете города нет средств на модернизацию, так же как и в казне края. А речь идет о десятках миллионах рублей. Были инвесторы, но гарантировать возврат средств им никто не мог, - продолжает он.

ПТЭК находится в промзоне Пятигорска - недалеко от поселка Винсады. Во время сгорания отходов образуется значительное количество пара. Его можно было бы использовать для обогрева помещений или на промпроизводствах. Но многоэтажек рядом нет. Несколько организаций поблизости все-таки используют этот ресурс в коммунальных целях, но лишь малую его часть.

- Поэтому нам приходится дополнительно тратить электроэнергию, чтобы пар превратить в воду, которую затем возвращают в цех. Ее используют для того, чтобы остужать и смачивать образующийся после сгорания отходов шлак, - говорит Неборак.

Проектная мощность ПТЭК - 235 тысяч тонн ТБО в год. Конечно, столько на завод никогда не поступало. Нынешние объемы утилизации очень скромные - около 79 тысяч тонн. Столько установлено территориальной схемой обращения с отходами.

- Ранее мы получали субсидию из бюджета Ставропольского края - около 40-50 миллионов рублей в год - на выравнивание тарифов. Ведь у нас они выше, чем у полигонов, где захоранивают ТКО. С этого года система поменялась. Региональная тарифная комиссия установила новые цифры. И если отходов будет поступать меньше, чем 79 тысяч тонн, у нас будут убытки.

Сейчас на мусоросжигательном заводе налаживают линию сортировки мусора. Это может стать дополнительным источником дохода. Здесь всегда выделяли из отходов черные металлы. Теперь же будут извлекать ПЭТ-бутылки, алюминий и стекло.

Пример Европы, где в развитых странах отправляют в топку от 30 до 50 процентов ТКО, показывает, что мусоросжигание может быть вполне прибыльным бизнесом. Не так давно обсуждалась ситуация в Швеции, где закончился мусор. В этой стране его более чем на 90 процентов перерабатывают, при этом часть сжигают, за счет чего обеспечивают электроэнергией города. И теперь, чтобы эти заводы не остановились, шведы забирают ТКО у соседей.

И вот тут впору сказать о технологиях. Дело в том, что сжигать стоит отнюдь не все отходы. Как отмечают ученые, при термической обработке одного килограмма линолеума или оконных рам образуется до 50 микрограммов диоксинов. И этого количества достаточно для развития раковых опухолей у 50 тысяч лабораторных животных. Диоксины подавляют иммунитет, вмешиваются в репродуктивную функцию, вызывают глубокие нарушения практически во всех обменных процессах, приводя к состоянию так называемого "химического СПИДа".

В Японии, например, целенаправленно уменьшают количество мусора, отправляемого в печь, пытаясь максимально извлечь из него полезные фракции. В России же сортировка пока находится в зачаточном состоянии. К тому же, как утверждают экологи, сжигание мусора на отечественных заводах производится при температуре до 850 градусов с образованием максимального количества диоксинов, а их эффективное разрушение возможно только при температурах выше 1200 градусов.

Вместе с тем есть и сторонники сжигания, так как складирование мусора на свалках - не менее вредный метод.

- Сжиганию отходов по простоте и эффективности альтернативы на сегодняшний день не существует, - считает директор компании "Ртутная безопасность", которая занимается утилизацией вредных и токсичных веществ на юге России, Валерий Максимович. - Кроме того, этот метод позволяет получить электричество и тепло. Например, у нашего предприятия есть теплицы на Кубани площадью 5,6 тысячи квадратных метров, которые обогреваются инсинераторами (специальные печи для сжигания мусора и любых отходов, в том числе органических). В теплицах мы выращиваем огурцы на продажу, а в инсинераторах - утилизируем отходы. Это замкнутый цикл.

Предприятие, которое производит инсинераторы, расположено в Краснодарском крае. Оборудование поставляют по всей России, в том числе на Северный Кавказ, а также за рубеж. Однако пользуются им только отдельные производства для собственных нужд.

Наблюдать за тем, как работает топка, весьма интересно. В огромную установку загружается различный хлам. Затем роторная печь, которая напоминает большую трубу, начинает крутиться вокруг своей оси, сжигая все, что находится внутри. Газ и дым отводятся по специальным трубам и проходят через несколько фильтров, прежде чем попасть в атмосферу. В итоге объем вредных выбросов составляет около процента.

- Например, в Вене на крыше действующего мусоросжигательного завода расположен популярный ресторан. Ежедневно его посещают сотни людей. Таким образом, владельцы предприятия показали безопасность термической переработки отходов. Но, прежде чем сжигать отходы, делают лабораторные анализы и замеряют токсичность выбросов в атмосферу, - поясняет директор компании Октябрина Девлетова. - Действительно, есть вредные материалы, которые нельзя сжигать, их деструкция должна проводиться другими способами. Но во всех остальных случаях термическая обработка дает необходимый результат без отрицательного воздействия на окружающую среду. Из 100 килограммов мусора мы получаем три килограмма инертной золы, которую можно использовать даже как компонент стройматериалов.

Однако, по мнению экспертов, на юге России в ближайшее время вряд ли стоит ожидать появления современных комплексов утилизации мусора. Причина кроется как всегда в экономике. Дело в том, что затраты на создание полигонов ТБО в десятки раз меньше, чем на строительство мусоросжигательных заводов. И хотя подобное производство может быть рентабельным, большие первоначальные вложения отпугивают инвесторов. В то же время и местным властям пока проще выделять новые участки под полигоны.

- Наши сортировочные линии позволяют перерабатывать до 300 тысяч тонн мусора в год, но фактически через них проходит 150 тысяч тонн - больше в Северной Осетии не образуется, - отмечает генеральный директор владикавказского завода по переработке бытовых и промышленных отходов Азамат Тотиков. - Сотрудники сортируют мусор и выбирают из него пластик, металлы и другое сырье, которое можно использовать повторно. Остальное отправляется на полигон. А если построят мусоросжигающий завод, значительно поднимется стоимость переработки отходов. Это вызовет резкий рост тарифов ЖКХ, и люди вряд ли к этому готовы. Сортировать мусор для получения вторсырья, а остатки свозить на свалки пока что в десятки раз дешевле.

Подобные проекты сложно реализовать еще и потому, что получаемое от мусоросжигательных заводов электричество дороже обычного. Кроме того, в России отсутствуют нормативные акты, позволяющие небольшим частным компаниям продавать такую электроэнергию муниципалитетам. .

Мнение

Алексей Коренев, аналитик федеральной группы компаний "Финам":

- Утилизация мусора становится для страны важной проблемой. Использовать полигоны бесконечно невозможно. Рано или поздно мы придем к тому, что придется строить мусоросжигательные заводы. В Европе при утилизации получают электричество. В России не настолько остро стоит вопрос энергообеспечения, как в ЕС, поэтому это направление у нас развивается неспешно. Наша страна богата гидроресурсами и полезными ископаемыми, которые можно эффективно использовать для решения энергетической проблемы. Также структура российской экономики не готова к тому, что на рынке появится много независимых компаний, работающих в сфере утилизации отходов. Те предприятия, которые сейчас занимаются сбором, сортировкой и захоронением на полигонах, очень часто получают выгодные контракты благодаря административному ресурсу.

Тем временем

Год назад появилась информация о том, что компания "РТ-Инвест" (Ростех) примет участие в конкурсе на право построить два завода по переработке мусора в Краснодарском и Ставропольском краях. Заявлялось, что предприятия будут преобразовывать ТБО, не подлежащие вторичной переработке, в электроэнергию. Мощность каждого составит 55 мегаватт. Поставки энергии намечались на 2023-2024 годы.

Но, как пояснили корреспонденту "РГ" в министерстве ЖКХ Ставропольского края, сейчас территориальной схемой обращения с отходами не предусмотрено строительство крупных объектов утилизации, в том числе мусоросжигательных заводов. Это связано с тем, что существующих мощностей достаточно для ликвидации образуемого объема ТКО в полном объеме.

"Вектор в нашем регионе направлен на развитие сортировки и переработки отходов. Перспективный план размещения таких мощностей сейчас разрабатывается министерством с учетом реальной потребности и финансовых возможностей операторов по обращению с отходами производства и потребления", - добавили в ведомстве.