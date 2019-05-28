Краевое министерство туризма объявило конкурс "Бережно шагай по Ставрополью". Его участникам необходимо разработать экологический маршрут, включающий заповедные территории региона, составить программу экскурсии и пройти тропу самостоятельно. К заявке нужно приложить фото- и видеоматериалы.

"При рассмотрении предложений мы будем в первую очередь обращать внимание на доступность маршрута и условия безопасности, - рассказали в министерстве курортов и туризма края. - Необходимо, чтобы любой отдыхающий мог осилить тропу. Надеемся, что участники помогут нам найти новые интересные направления для экотуризма. Также хотим напомнить о необходимости бережно относиться к уникальной природе нашего края".

Заявки могут подать как обычные граждане (старше 18 лет), так и туристические организации. Маршруты должны проходить по территориям с богатым биологическим и ландшафтным разнообразием. При этом туриста должны не только радовать красивые виды, их еще нужно информировать о местных экосистемах, редких видах растений и животных.

Сейчас на Ставрополье тропы проложены на территории заказников "Стрижамент" и "Сотниковский". На горе Стрижамент экологическая тропа протяженностью 12 километров появилась два года назад, она оборудована информационными стендами, навигационными указателями, местами отдыха. А в начале пути туристов встречает Баба-яга в своей избушке, призывая праздных посетителей быть внимательными и соблюдать правила поведения, не тревожить птиц и зверей Темного леса. В маршрут входит памятник природы "Каменный хаос", образованный более двух тысяч лет назад в период вулканической активности Эльбруса. Он захватывает участок Солдатской поляны, а завершается у вольера с пятнистыми оленями, занимающего 150 гектаров.

Также в заказнике была открыта Малая экологическая тропа протяженностью 4,8 километра, доступная для туристов всех возрастов и разной степени подготовки. Даже на столь непротяженном маршруте путешественники могут увидеть 13 видов животных и 18 видов краснокнижных растений.

- Конечно, существует еще множество экскурсий на горы Развалка, Железную, Бештау, в микрорайон Капельница, но это далеко не вся природа нашего края, - подчеркивает специалист по связям с общественностью Дирекции особо охраняемых природных территорий Ставропольского края Оксана Москалюк. - Конкурс - отличная возможность для жителей края выбрать наиболее комфортные для группового туризма тропы. Но хочется отметить: желательно составлять маршруты так, чтобы и инвалиды могли по ним передвигаться. К нам приезжают слабослышащие и слепые ребята, они тоже участвуют в прохождении экомаршрутов.

Пока большинство проектов разрабатываются сотрудниками министерства природы и администрации района. Но и некоммерческие организации могут предложить свои варианты троп.

- Это была личная инициатива. Наша команда разработала проект, Северо-Кавказский федеральный университет провел научное исследование, одобрил его, и мы выиграли грант, - рассказал директор некоммерческой организации "Данко" Данил Харченко. - На эти деньги смогли благоустроить экомаршрут на гору Железную и в микрорайоне Капельница. Для удобства туристов внедрили систему навигации и ориентирующей информации. Также на гору Бештау разработан экомаршрут, но он пока не благоустроен. Там нет лавочек и информационных табличек. Думаю, инициатива с конкурсом актуальна, потому что в России экотуризм активно развивается. И местных жителей тоже нужно привлекать к таким проектам. .

Кстати

На одном из участков "Эммануэльевского урочища" - Ртищевой даче - также планируется создать учебную экотропу. На кольцевом маршруте, проложенном вокруг Ртищева пруда через дубовую рощу, будут оборудованы тематические станции со стендами об истории и природе данной местности. В разработке информационного наполнения активное участие принимают воспитанники Краевого центра экологии, туризма и краеведения, которые совместно с педагогами и наставниками изучают историю урочища, обитающих здесь редких зверей и птиц.

Справка "РГ"

В чем главное отличие экологического туризма от обычного активного? Прежде всего, это посещение хорошо сохранившихся природных территорий, как правило, национальных парков, резерватов и других охраняемых зон, куда попасть группой не так-то просто. Если в поход отправляется компания, в которой не менее десяти человек, посещение нужно согласовывать с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. Отказать могут в том случае, если оно планируется во время действия особого противопожарного режима, активной вегетации краснокнижных растений, а также в местах проведения биотехнических мероприятий или воспроизводства диких животных. Одно из главных правил для туристов - везде убирать за собой мусор.