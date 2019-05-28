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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне один человек погиб при падении вездехода в пропасть

Автомобиль упал с обрыва в Веденском районе Чеченской республики. Инцидент, в результате которого погиб один человек, произошел в понедельник.

Известно, что четверо местных жителей отправились в поездку по бездорожному горному маршруту на вездеходе, собранном на базе трактора Т-40. Однако любители экстремального отдыха не зарегистрировались в МЧС, пишет "Интерфакс", ссылаясь на спасателей.

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Транспортное средство с людьми сорвалось с 15-метрового обрыва между населенными пунктами Махкеты и Сельментаузен. Одному из пострадавших удалось дозвониться в службу спасения и вызвать помощь.

В поисково-спасательных работах было задействовано более 50 человек, в том числе волонтеры и местные жители. Именно они указали спасателям место падения машины, так как точные координаты были неизвестны. Все пострадавшие эвакуированы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика
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