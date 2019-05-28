В Дагестане изъяли свыше миллиона пачек контрафактных сигарет

Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, изъято две фуры с немаркированной табачной продукции иностранного производства, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Всего правоохранители обнаружили в кузовах и прицепах двух большегрузных автомобилей свыше миллиона пачек сигарет известных мировых брендов. Вся табачная продукция изъята, часть ее отправлена на экспертизу.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению поставщиков и фактических получателей груза. По результатам экспертизы следователи примут процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации", - сказала Ирина Волк.