В день открытия фестиваля участники прошли по центральному проспекту Махачкалы - в праздничном шествии танцевали и пели под звуки национальных инструментов сказочные великаны, герои индийских эпосов, китайского фольклора, экзотические персонажи из Африки.
Почему такой грандиозный детский праздник решено провести в Дагестане?
- Два года назад, когда в Москве проходил Международный фестиваль театра кукол имени Образцова, коллектив Дагестанского театра кукол представил свой юбилейный проект "Алые паруса" по повести Грина. Я была поражена, увидев великолепную работу настоящих профессионалов, и после, встретившись с руководителем этого коллектива, предложила работу над совместным проектом. Руководство республики поддержало это начинание, и сегодня мы здесь, - ответила руководитель департамента культуры Межрегионального координационного совета промышленников и предпринимателей Надежда Кузина.
Как считает руководитель коллектива "Инала театре" из ЮАР Джанни Янг, подобные фестивали призваны объединять людей вокруг творчества, созидания и искусства.
Завершится фестиваль, и это символично - первого июня, в Международный день защиты детей.
Дагестанские кукольники покажут свой лучший спектакль "Алые паруса".