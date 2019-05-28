В Махачкале начался Международный фестиваль "Волшебный мир театра кукол стран БРИКС". Свои спектакли покажут артисты из Бразилии, ЮАР, Индии, Китая и разных регионов России.

Спектакль бразильского коллектива "Иллюзорио" на языке символов и в жанре театра теней махачкалинцы встретили овациями. Фото: Минкультуры Республики Дагестан

В день открытия фестиваля участники прошли по центральному проспекту Махачкалы - в праздничном шествии танцевали и пели под звуки национальных инструментов сказочные великаны, герои индийских эпосов, китайского фольклора, экзотические персонажи из Африки.

Почему такой грандиозный детский праздник решено провести в Дагестане?

- Два года назад, когда в Москве проходил Международный фестиваль театра кукол имени Образцова, коллектив Дагестанского театра кукол представил свой юбилейный проект "Алые паруса" по повести Грина. Я была поражена, увидев великолепную работу настоящих профессионалов, и после, встретившись с руководителем этого коллектива, предложила работу над совместным проектом. Руководство республики поддержало это начинание, и сегодня мы здесь, - ответила руководитель департамента культуры Межрегионального координационного совета промышленников и предпринимателей Надежда Кузина.

Как считает руководитель коллектива "Инала театре" из ЮАР Джанни Янг, подобные фестивали призваны объединять людей вокруг творчества, созидания и искусства.

Завершится фестиваль, и это символично - первого июня, в Международный день защиты детей.

Дагестанские кукольники покажут свой лучший спектакль "Алые паруса".