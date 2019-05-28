В столице Поморья стартовал второй этап масштабного проекта Росгидромета "Трансарктика-2019". Около 60 ученых из федеральных и региональных научных центров Москвы, Петербурга, Архангельска и Мурманска на борту НЭС ледового класса "Михаил Сомов" проведут комплексные исследования арктических морей и прибрежных территорий.

Участники 26-дневной экспедиции займутся мониторингом экологического состояния акватории Баренцева моря, ледовой обстановки и животного мира. По всему маршруту будут идти гидрометеорологические наблюдения. Океанологи Севгидромета с вертолетов осмотрят припайные и дрейфующие льды архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Биологи оценят состояние экосистем и соберут данные о краснокнижных видах.

Сотрудники Центральной аэрологической обсерватории будут ежедневно проводить зондирование тропосферы и нижней стратосферы - таких исследований не было уже давно. А радиоэкологический мониторинг морской воды, донных осадков и прибрежных почв поможет понять, чем грозят Арктике затопленные объекты с отработанным ядерным топливом.

Участники экспедиции также изучат влияние высоких широт на здоровье человека и проверят работу новых средств связи в этих районах.

Как сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко, ведомство определило Архангельск центром исследования Арктики.

- Здесь будет базироваться наш арктический флот, снабженческие суда. Все мероприятия по исследованию Арктики Росгидромет будет проводить именно из Архангельска, - отметил руководитель службы.

Проект "Трансарктика-2019", организованный по распоряжению правительства РФ, состоит из четырех этапов. Программа охватит весь Северный морской путь - по словам Максима Яковенко, столь значительных экспедиций не было с конца 1980-х годов.

Первый этап проходил на судне "Академик Трешников": в марте его буквально "вморозили" в лед у земли Франца-Иосифа, чтобы вести исследования с дрейфующей станции.

В рамках третьего - образовательного - этапа в июле на НЭС "Профессор Молчанов" из Архангельска в арктические моря отправятся студенты российских вузов.

Самым продолжительным станет четвертый этап: научно-исследовательское судно "Профессор Мультановский" за три месяца пройдет Севморпуть от Чукотского до Баренцева моря.