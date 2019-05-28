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28.05.2019 12:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больницы Новгородчины выплатили 7 млн рублей "мертвым душам"

Текст: Марина Ледяева (Новгородская область)

Медицинские учреждения Новгородской области за год выдали 7 миллионов рублей зарплаты несуществующим сотрудникам. Вскрыть злоупотребления помогла единая система бухгалтерского и кадрового учета.

Как сообщает ТАСС, минздрав Новгородчины обнаружил случаи выплаты заработка персоналу, который числился в штате только на бумаге, с помощью системы "Облако 1С". На самом деле эти люди в больницах не работали.

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Прежде каждое медучреждение вело свою бухгалтерию, и профильное министерство не могло видеть единую картину. Когда система стала прозрачной, нашлись "мертвые души".

Кому в действительности уходила начисленная зарплата, выяснят правоохранительные органы, которым передали все материалы. Проверки больничных бухгалтерий Новгородчины продолжаются.

Общество Здоровье Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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