Экс-главе ФСИН Реймеру отказали в досрочном освобождении

Центральный районный суд Калининграда отказал бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний России Александру Реймеру в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы суда.

Напомним, бывшего директора ФСИН осудили на восемь лет лишения свободы по делу о хищении более 1,2 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов. Как выяснили следователи, при цене производителя в 19 тысяч рублей ФСИН покупала браслеты за 108 тысяч.

Приговор вынесли в июне 2017 года. Осужденного этапировали в калининградскую колонию. Поэтому прошение об УДО, поданное в начале апреля, рассматривали в Калининграде. Сегодня, 28 мая, суд решил отказать Александру Реймеру в удовлетворении этого ходатайства.