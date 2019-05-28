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28.05.2019 12:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Энергетика станет одной из ключевых тем ПМЭФ-2019

Текст: Екатерина Ясакова

Снижение темпов мирового экономического роста, повышение энергоэффективности и замещение нефтепродуктов другими видами энергоресурсов, по оценкам экспертов, уже в ближайшие 15-20 лет может привести к пику потребления нефти. Вместе с тем в перспективе будет расти роль природного газа как наиболее чистого ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии. Эту тему обсудят на Петербургском международном экономическом форуме.

Обострение конкуренции на рынках требует от их участников повышения привлекательности своих добычных нефтяных проектов, стимулирования притока капитала и развития новых технологий, а также диверсификации портфеля проектов. Участники дискуссии обсудят стратегию действия России на рынках нефти и газа, а также попытаются понять, где "золотая середина" между вариантом максимизировать инвестиции в добычу нефти и стремиться нарастить долю рынка и вариантом продолжения плотной кооперации.

Участники также обменяются мнениями относительно трендов на энергетических рынках и трансформации мировой нефтегазовой отрасли, динамики влияния геополитических факторов на работу рынков, а также обсудят потенциал сотрудничества и инноваций для эффективного перехода к низкоуглеродной экономике.  

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Мировая энергетика претерпевает сейчас большие изменения, продиктованные тенденциями декарбонизации, цифровизации, децентрализации, меняющимися потребностями будущих потребителей и распространением промышленной революции. Россия обладает достаточным запасом ключевых ресурсов и необходимыми технологиями, чтобы оставаться одним из ведущих игроков на мировом энергетическом рынке", - комментирует генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.

На сессии, посвященной цифровому недропользованию, пройдет обсуждение комплекса мер, необходимых для того, чтобы эта область превратилось в один из драйверов развития цифровой экономики.  Главные вопросы, которые обсудят участники: как Россия может использовать потенциал ТЭК для ускорения технологической эволюции и цифровизации экономики, когда произойдет уход от бизнес-стратегии продажи нефти и нефтепродуктов к поставке цифровых услуг и технологий и стоит ли инвестировать в нефте-, газохимию в условиях роста спроса на новые материалы.

Также состоится Второй российско-китайский энергетический бизнес-форум. Целью работы форума является развитие диалога между Россией и Китаем в области энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных проектов, привлечение инвестиций.
 

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Экономический форум в Санкт-Петербурге
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