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28.05.2019 13:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Где весной отдохнули москвичи

Текст: Ангелина Зеленькова

Весной москвичи чаще всего путешествовали по России. Большинство отправлялись на отдых в майские праздники, которые в этом году выдались длинными. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ижевск и Белгород. Об этом сообщает исследование сервиса онлайн бронирования Biletix.

Фото: iStock
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Причем путешествовали москвичи поездом, хотя средний чек при покупке железнодорожных билетов весной вырос в цене с 2 911 до 3 321 рублей, то есть на 14%. Самыми популярными стали направления Москва - Санкт-Петербург, Москва - Нижний Новгород, Москва - Казань, Москва - Ижевск и Москва - Белгород. Впрочем, по данным аналитиков, по сравнению с предыдущим летом доля продаж железнодорожных билетов за границу ненамного, но выросла с 6% до 8%.

Что касается авиаперелетов, то их стоимость также выросла как по России, так и за границу. Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России поднялся с 6 894 до 7 529 рублей, то есть на 9,2%, за границу - на 13% с 17 595 до 20 043 рублей.

К слову, самыми популярными внутренними направлениями у россиян стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Краснодар. За границей - Тбилиси, Прага, Ереван, Стамбул и Барселона.

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