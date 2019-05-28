Несмотря на обилие органов, призванных контролировать законность предпринимательской деятельности в Заполярье, "серая зона" по-прежнему продолжает оставаться широкой.

Насколько велик сегодня в Мурманской области теневой рынок, точно сказать не может никто - внятной статистики на этот счет нет. Можно лишь строить предположения, отталкиваясь от оценок объема теневой экономики России, которые были представлены Росфинмониторингом. Согласно статистике ведомства, объем теневого сектора составляет около 20 процентов ВВП страны. В Заполярье нелегальная доля рынка услуг, где работает большинство малых предприятий, составляет от 20 до 40, а по некоторым видам бизнеса и до 50 процентов, считает бизнес-омбудсмен Североморска Владимир Олейников.

Но зачастую городская администрация не наделена полномочиями, позволяющими навести порядок.

- Одна из главных проблем в неясности, кто должен бороться с теневым бизнесом с точки зрения правоприменения, - подчеркнул глава Североморска Владимир Евменьков. - Полиция? Но те занимаются более крупными преступлениями. Налоговая инспекция?

Те контролируют зарегистрированных предпринимателей. Прокуратура? Она тоже занимается контролем уже существующего бизнеса. Администрация? В ее компетенцию уже не входит защита прав потребителей, да и полномочиями для проведения "контрольной закупки" она не обладает. Мы не раз поднимали этот вопрос, но разрешить его пока не получилось.

С этими аргументами согласились и в администрации другого райцентра - Кандалакши. В качестве примера кандалакшские власти привели красноречивый пример - рынок пассажироперевозок, большую долю которого занимают сегодня перевозчики-нелегалы.

- Мы не обладаем полномочиями для того, чтобы проверять перевозчиков, - подчеркивает Татьяна Лайко, директор МКУ "Управление коммунальным хозяйством" Кандалакши. - Но дело даже не в этом. Дело в том, что сегодня недостаточно четко определен сам статус нелегального перевозчика, благодаря чему они находят "лазейки" в законодательстве - например, работают в статусе индивидуального предпринимателя.

Сегодня муниципалитеты используют единственный путь - создают межведомственные комиссии по борьбе с незаконным предпринимательством. Но ощутимого эффекта эта работа не приносит, потому что собрать такую комиссию и вывести ее, например, на маршрут, где работают перевозчики-нелегалы, - задача почти нереальная. В итоге легальные перевозчики, выигравшие конкурс на обслуживание городских маршрутов, вынуждены соседствовать с нелегалами, теряя значительную долю выручки.

Недавно принятый "закон о самозанятых" несколько упростил ситуацию. Согласно этому документу, такому "теневику", работающему неофициально, достаточно выплатить четыре процента от дохода, чтобы легализоваться. Но всех проблем этот закон не решит, убежден вице-президент Северной торгово-промышленной палаты Андрей Ильин. Предприниматель всегда находит способ обойти контроль, который сегодня к тому же ведется весьма формально. Выходом может стать расширение возможностей предпринимательских объединений, которые контролировали бы своих участников. Сегодня такие объединения действуют в виде региональных ТПП. Но при их создании использована американская модель - так называемое свободное членство, когда предприниматель не обязан вступать ни в какие объединения.

- Но у нас эта форма не работает, - подчеркивает Андрей Ильин. - Дело в том, что в США существует закон о лобби. Он четко прописывает, кто и каким образом может заниматься лоббированием интересов бизнеса. ТПП там имеют в своем составе мощные юридические структуры, которые во многом избавляют своих членов от взаимодействия с государственным бюрократическим аппаратом. Если же предприниматель пытается лоббировать собственные интересы самостоятельно, это подпадает под определение коррупции, и силовые органы реагируют моментально. Это снижает зависимость бизнеса от государства и уменьшает бюджетные расходы. Но у нас закон о лобби до сих пор не принят.

Еще один вариант - использовать европейскую модель предпринимательских сообществ, объединяющих представителей той или иной экономической отрасли. Речь идет о схеме, при которой предприниматель обязан вступить в то или иное объединение, которое не только помогает ему взаимодействовать с государственными структурами, но и контролирует законность и качество его работы. К тому же бизнесмену, который не желает вступать ни в какие объединения, приходит инспектор местного предпринимательского объединения и предлагает ему легализоваться. В случае отказа поступает сигнал властям.

Еще одна мера - создание рабочих мест, добавляет Татьяна Лайко. Зачастую жители депрессивного муниципалитета подаются в нелегальный бизнес просто от безысходности, ища способ прокормить семью. Если их трудоустроить, они оставят свой "промысел".

Прямая речь

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества:

- Сегодня "теневой сектор" - понятие расплывчатое. Пора изменить подход к сфере самозанятых, оставить ее в покое и не пытаться получить здесь дополнительные налоги. Если мама, сидя с ребенком, умудряется подрабатывать мелированием волос, то это еще не малый бизнес. На мой взгляд, следует ввести необлагаемый минимум - например, на уровне 50 тысяч рублей в месяц. Уже одно это "обелит" огромную массу предпринимателей. Кроме того, нужно мотивировать самозанятых за счет создания пенсионной модели: допустим, если они зарегистрируются как плательщики, то должны будут платить не налог, а определенную сумму, которая гарантирует им приличную пенсию.