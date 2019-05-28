Проект федерального закона, регулирующего правоотношения в сфере фитнеса, вскоре обретет финальные очертания. Госдума, согласно поручению президента, должна доработать его до конца июля. С одной стороны, игроки отрасли надеются, что итоговый документ узаконит преференции для фитнес-центров и их клиентов. С другой стороны, опасаются, что излишнее регулирование отрасли приведет к закрытию некрупных предприятий. Чего ждут от реформы предприниматели Северо-Западного федерального округа, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Фитнес вне закона

329-й Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", по правилам которого живет отрасль, специалисты называют морально устаревшим. За 12 лет в него вносили изменения более 50 раз. Но ни в этом документе, ни в других российских законах и подзаконных актах так и не появилось понятие "фитнес", что создает сложности при оценке работы целой отрасли.

Очередные поправки в 329-ФЗ, призванные устранить недоработку, прошли нулевое чтение осенью прошлого года. Предполагается, что новый документ не только закрепит понятие "фитнес", но и установит профессиональные стандарты для фитнес-тренеров. Кроме того, эксперты подняли вопрос о льготах и преференциях для игроков рынка и их клиентов.

По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, принятие закона особенно актуально в связи с выполнением указа президента об увеличении доли россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом. К 2024 году этот показатель должен достичь 55 процентов.

- Сегодня нужно обсуждать наши следующие совместные шаги, - отмечает заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева. - Скажем, те возможные налоговые послабления, коммерческие льготные кредиты, налоговые вычеты для физических и юридических лиц, которые актуально поднять в самой краткосрочной перспективе. Все заинтересованы в том, чтобы к 2024 году 55 процентов населения страны регулярно занимались спортом, все заинтересованы в том, чтобы малое и среднее предпринимательство развивалось. А для нас, как для потребителей продукта, были бы интересны стимулы в виде налоговых вычетов.

Льготы разные нужны

Как отмечает глава калининградской школы фитнеса, неоднократный чемпион и призер чемпионатов России и Восточной Европы по бодибилдингу Алексей Беккер, последние два года и в Калининградской области, и в других российских регионах наблюдается существенный спад наполняемости фитнес-клубов. Специалисты связывают эту тенденцию со снижением покупательной способности населения.

- Поэтому преференции, которые позволят спортивным центрам уменьшить себестоимость своих услуг, видятся очень актуальными, - подчеркивает Алексей Беккер. - В США человек, проживающий в небольшом городе или в спальном районе крупного города, может купить абонемент в фитнес-клуб, расположенный в шаговой доступности, за 50 долларов в год. Житель Калининграда должен тратить на спорт столько же ежемесячно. В РФ, в отличие от многих других развитых стран, нет льготной аренды, льготных налоговых режимов для спортивных учреждений. Если такие льготы появятся, это, конечно, пойдет отрасли на пользу.

Кроме того, калининградский эксперт предложил частично компенсировать гражданам стоимость абонементов за счет бюджета, сделав этот механизм максимально простым и прозрачным. Оплатил ты, к примеру, занятия спортом, а затем пришел с чеком и паспортом в МФЦ и вернул часть денег.

Преференции позволят спортивным центрам уменьшить себестоимость своих услуг

- Также можно стимулировать крупные предприятия заключать корпоративные договоры с фитнес-клубами, - продолжает глава калининградской школы фитнеса. - Параллельно необходимо популяризовать спорт начиная со школ и детских садов. Чтобы занятия спортом воспринимались не как что-то необязательное или роскошное, а как неотъемлемая часть жизни.

Что касается обязательных квалификационных требований к работникам фитнес-центров, сторонники этой меры делают акцент на повышении уровня безопасности спортивных услуг. По информации ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Тамары Михайловой, сейчас более 40 процентов сотрудников предприятий фитнес-индустрии не имеют профильного образования.

Предъявите ваши "корочки"

- При этом более семи миллионов граждан на регулярной основе добровольно и за свои деньги занимаются физкультурой в фитнес-клубах. Кто им ежедневно советует, что делать, с каким весом и темпом, - это вопрос не праздный, это здоровье людей, - подчеркивает Михаил Дегтярев.

Многие тренеры, в том числе заслужившие признание профессионалы своего дела, действительно не имеют профильного образования, соглашается Алексей Беккер. Причина проста: до недавнего времени его просто негде было получить, спортсмен мог отучиться только на учителя физкультуры. В Калининградской области и многих других некрупных субъектах РФ образовательные центры для фитнес-тренеров открываются только в последние годы.

Инфографика: Ульяна Вылегжанина/Анна ДУрова

- Сейчас все вопросы, связанные с квалификацией, регулирует рынок, - поясняет Алексей Беккер. - К специалистам с эффективными программами тренировок выстраиваются очереди. Если же твоя программа неэффективна и уж тем более опасна, клиентов у тебя не будет. Я согласен, что фитнес-индустрия действительно нуждается в профессионалах, и речь идет не только о тренерах, но и о спортивных врачах.

И если появятся доступные качественные образовательные программы, это пойдет отрасли на пользу. Вот только обучение не должно быть обязательным. В противном случае все сведется к оплате нужных курсов и фактической покупке "корочек". Ни на качество, ни на безопасность спортивных услуг такое формальное "повышение квалификации" не повлияет.

"Малыши" не доплывут

В перспективе обязательные квалификационные требования к сотрудникам индустрии могут спровоцировать уход малых предприятий с рынка, развивает тему член Союза предпринимателей Новгородской области, владелица небольшого фитнес-клуба в Великом Новгороде Юлия Ротанова.

- С 1 июля игроков рынка и так ждут дополнительные расходы: предприятия, оказывающие услуги населению, должны перейти на онлайн-кассы, - комментирует ситуацию владелица фитнес-клуба. - Сама касса стоит порядка 20 тысяч рублей, плюс добавятся регулярные расходы на программное обеспечение, администрирование и так далее. Не выдал чек - заплати штраф в 30 тысяч рублей. Если в этих условиях фитнес-клубам придется тратить деньги еще и на повышение квалификации сотрудников, не многие малые предприятия останутся на плаву. Крупным заведениям тоже придется непросто, но у них ресурсов больше. К тому же многие сетевые фитнес-центры уже открывают или планируют открывать собственные обучающие центры.

Какие нормы войдут в итоговый закон о фитнесе, пока неизвестно. На недавнем совещании в Госдуме, эксперты отмечали, что при решении образовательной проблемы необходимо проявить лояльность. Ведь ужесточение требований к квалификации тренеров может, помимо прочего, оставить без работы тысячи людей. Игроки рынка надеются, что законодателям удастся найти компромисс - повысить качество и доступность спортивных услуг, не увеличивая при этом излишние контрольные мероприятия.