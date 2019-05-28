В Петербурге энергетики приняли решение о необходимости создания в России Ассоциации распределенной генерации - она будет включать в себя специалистов научно-исследовательских институтов, а также компаний и предприятий, имеющих отношение к развитию и реализации технологий в этой сфере. Одной из первоочередных задач организации станет выработка внятной законодательной базы, поскольку документов, регулирующих эту отрасль, сегодня не существует.

Развитие распределенной энергетики является мировым трендом. В России она также стремительно превращается из узкого направления в самостоятельное и занимает сегодня порядка 10 процентов общей энергосистемы России. Это, по словам экспертов, уже не "малая" и не микрогенерация, а полноценная отрасль, имеющая серьезный потенциал. Однако пока ее развитие и внедрение в различные сферы отечественной промышленности сдерживается рядом факторов.

- Вопрос развития и внедрения технологий распределенной генерации как никогда актуален для нашей страны. Ее необходимо рассматривать как приоритетное направление развития энергетики. Сегодня мы отстаем от мировых тенденций - в странах Европы это направление развито намного сильнее, что самым позитивным образом сказывается на развитии их экономики, - подчеркивает президент Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга Валерий Радченко.

Одной из основных сложностей является отсутствие законодательной базы. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаила Романова, в законодательстве сегодня нет даже понятийного аппарата распределенной энергетики. Множество нерешенных вопросов остаются также в области технического регулирования и стандартизации. Ответственность за правовое регулирование новых моделей энергоснабжения лежит в том числе на экспертном сообществе, подчеркивает он.

Поэтому главными целями новой ассоциации станут выработка единой терминологии, разработка отраслевых стандартов, защита интересов действующих в этой сфере предприятий и экспертиза проектов в области распределенной генерации.

Использование таких технологий, уверены эксперты, необходимо для дальнейшего экономического развития страны и вовлечения в активную экономическую деятельность целых регионов, обладающих огромным промышленным потенциалом.

Еще один принципиально важный момент - необходимость поддержки отрасли "сверху".

Развитие распределенной генерации - это естественный процесс, в том числе позволяющий создать здоровую конкуренцию в энергетическом секторе

- Распределенная генерация - не альтернатива централизованному энергоснабжению, а дополнение, которое помогает развитию энергосистемы, позволяет резервировать мощности, сглаживать пиковые нагрузки, обеспечивать энергоснабжение целых регионов, удаленных от централизованных энергосетей, и именно поэтому так необходима поддержка этого сектора энергетики со стороны государства, - поясняет генеральный директор одной из петербургских энергетических компаний Андрей Рудской.

По его словам, локальная энергетика будет идти вперед в любом случае, так как ее использование выгодно и эффективно, однако поддержка позволит развиваться быстрее и достигать больших результатов.

- Развитие распределенной генерации - это естественный и необходимый процесс, в том числе позволяющий создать здоровую конкуренцию в энергетическом секторе. И одним из вопросов, требующих урегулирования, является взаимодействие с естественными монополистами. Если удастся на государственном уровне найти стимулы для совместной работы больших и малых систем, то от этого в первую очередь выиграют потребители, удовлетворение потребностей которых является главной задачей энергетики, - отмечает президент ОАО "Объединенная энергетическая компания" Владислав Антуфьев.

Инфографика: Алексей Стригин/Анна Дурова/РГ

Важным элементом в распределенной генерации является и научно-технический прогресс. На старой технике добиться хороших показателей невозможно. Развивая когенерацию на базе котельных, надо понимать, что она будет эффективной, если будет адекватное оборудование, подчеркивают энергетики.

Суть распределенной генерации в том, что в связи с появлением новых технологий изменился и подход в развитии энергетических систем. Объединение большого количества объектов распределенной генерации в "умную сеть" обеспечивает высокую надежность и гибкость работы. При этом сроки строительства и капиталовложение в распределенную энергетику примерно в два-три раза меньше в сравнении с большой централизованной генерацией.

Один из важнейших аспектов ее внедрения - социальный, ведь такая технология поможет резко улучшить ситуацию с теплоснабжением в малых и средних городах, где преобладают котельные. По расчетам, стоимость тепла тоже в таком случае улучшится.