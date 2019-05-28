Конституционный суд РФ разрешил охотникам из числа малых коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока добывать зверя на всех членов общины. Положения ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", оспоренного этническим долганом Геннадием Щукиным, признаны не противоречащими Конституции РФ: норма об "объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления" распространяется на всех членов общины, а не только на тех, кто имеет статус охотника.

С жалобой на положения федерального закона об охоте в КС РФ обратился этнический долган Геннадий Щукин. Как председатель семейно-родовой общины коренного малочисленного народа долган, а также президент Ассоциации общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, он предложил соседям устроить массовую охоту на диких северных оленей. Часть мяса предполагалось продать, часть - использовать для собственных нужд.

- Это наша традиция - охотник добывает мясо для всех, делится с теми, кто не может охотиться сам, - рассказал на слушании его дела в КС Геннадий Щукин. - Я и сам в детстве носил мясо старикам и женщинам.

Рассказывая о том, как нужна его землякам охота, Щукин буквально не мог сдержать слез. Мясо оленей - основа их существования: это не только пища, одежда и шкуры для чумов, но и возможность покупать сахар, бензин, лекарства. Число туш рассчитали исходя из общего количества членов общин - добыли в общей сложности 217 особей, однако надзорные органы, а позже суды общей юрисдикции посчитали, что норма в восемь туш на человека (установлена законодательством Красноярского края) распространяется только на тех, кто способен охотиться. Щукин был признан виновным в подстрекательстве к незаконной охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору, и приговорен к штрафу, от которого был освобожден по амнистии.

По словам председателя общины, цель его обращения в КС - защитить "престарелых, инвалидов, детей, которые ограничены в доступе к биоресурсам, поскольку у них нет ни сил, чтобы добывать их, ни права на ношение оружия". Много веков его земляки питались именно олениной и сейчас начинают болеть от смены рациона. Судьи КС РФ сочли этот довод весьма весомым, как и тот факт, что охотниками могут быть не все члены общины, и это не должно лишать остальных права на традиционный образ жизни и режим питания.

- Каждый член общины имеет право на использование животного мира, - отметил судья-докладчик по данному делу Владимир Ярославцев. - Если в общине только один или два охотника, остальные должны иметь право передать ему возможность охотиться в своих интересах.

Мясо оленей - основа существования долган: это и пища, и одежда, и возможность что-то покупать

По словам адвоката Геннадия Щукина Владимира Цвиля, узнав о решении КС РФ, тот во второй раз не смог сдержать слез.

- Это первое постановление КС РФ, которое касается защиты прав коренных малочисленных народов. Теперь оно должно стать знаковым решением, чтобы эти права были дополнительно гарантированы, - считает адвокат. - В самое ближайшее время мы будем инициировать процедуру пересмотра приговора, и доброе имя Геннадия Кирилловича будет восстановлено.

В постановлении КС также указано, что федеральный законодатель может совершенствовать правовое регулирование охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. Однако до тех пор, пока такое регулирование не будет разработано, право на свою долю добычи имеют все члены общины.