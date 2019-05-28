Оперу-вестерн "Девушка с Запада" Джакомо Пуччини впервые поставили на Новой сцене Мариинского театра. Спектакль поставил французский режиссер и сценограф Арно Бернар. Музыкальный руководитель постановки Валерий Гергиев.

"Девушка с Запада" заполнила еще одну строку в собрании постановок опер Пуччини в Мариинском театре. Здесь уже ставились "Тоска", "Богема", "Мадам Баттерфляй", "Турандот", написанные на французскую, итальянскую, японскую, китайскую темы. В "Девушке с Запада" Пуччини освоил стиль "Дикого Запада" как дань модному в его времена интересу к заманчивой для европейцев заокеанской земле в период золотой лихорадки. И буквально с первых тактов оперы "Девушка с Запада" он заряжает слушателя ритмами кекуока - танца с характерным синкопированным ритмом, включенного, кстати, примерно в те же годы и Дебюсси в фортепианный цикл "Детский уголок".

В своей "американской" опере Пуччини предложил экстремальный сюжет, где главная героиня оказывается единственной женщиной в суровом мужском мире (не считать небольшой меццо-сопрановой партии индейской девушки Оукли). Эта женская роль хозяйки салона Минни написана в лучших традициях пуччиниевского веризма, напоминая по плотности фактуры и протяженности партию Манон в его опере "Манон Леско". Героиня поет практически не сходя со сцены.

Минни в мужском мире золотодобытчиков - особенная женщина, свет в окошке для мужчин, ведь без красивой женщины это необузданное мужское стадо никуда. В опере даже есть пронзительная сцена, где Минни дает урок Священного Писания, словно новая американская Мадонна. В отличие от большинства пуччиниевских опер "Девушка с Запада" завершается хеппи-эндом: Минни и благородный разбойник Дик Джонсон отправляются навстречу солнцу верхом на конях.

Минни в мире золотодобытчиков - свет в окошке, ведь без красивой женщины это необузданное мужское стадо никуда

Режиссер и сценограф Арно Бернар давно зарекомендовал себя как художник, способный охватить большую сцену, как апологет масштабных постановок и массовых сцен - особенно драк (достаточно вспомнить его эффектные сценические бои Монтекки и Капулетти в спектакле Новой Оперы "Ромео и Джульетта"). Все эти качества были представлены и в новом спектакле Мариинки "Девушка с Запада", где первая же картина открыла пространство заводского цеха - мужской мир.

Для артистов было сшито огромное количество костюмов, и Минни тоже достались брючные наряды и широкополая шляпа. Однако в целом режиссура в спектакле оказалась слабым звеном. Психологическая проработка характеров была поверхностной, взаимоотношения между героями не выстроенными, и зритель, выходивший из зала, недоумевал, как можно добиться такого унылого однообразия при эффектном сюжете. Причем драматического ресурса певцов здесь не хватило, чтобы хоть как-то компенсировать положение вещей.

Мария Баянкина была поставлена на главную партию Минни в премьерном составе, кажется, больше за свои эффектные внешние данные. Объема ее лирического голоса явно не хватало для наполнения могучей партии ее героини. Бывалый "моряк" - тенор Ахмед Агади - вытянул свою партию как мог, но без вокального лоска и свободы, так необходимых его Джонсону. Спорным показался и выбор баритона Кирилла Жаровина на партию антагониста - Шерифа, сильно не добиравшего в игре и осмысленности своей роли.

Валерий Гергиев за пультом предпочел тяжеловатую слабоконтрастную лирику в ущерб энергичности и одержимости драмы, словно увлекшись неторопливым романтическим рассматриванием красочного сюжета из американской истории.

Кстати

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30 мая - пианист Даниил Трифонов и Валерий Гергиев исполняют музыку Шостаковича

2 июня - "Мазепа" Чайковского с участием Екатерины Семенчук, Марии Баянкиной, Владислава Сулимского. За пультом - Валерий Гергиев

6 июня - "Турандот" Пуччини с Марией Гулегиной в заглавной партии

8 июня - "Аида" Верди с участием Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Екатерины Семенчук, Евгения Никитина

15 июня - "Дон Карлос" Верди с участием Ферруччо Фурланетто в партии короля Филиппа

20 июня - "Саломея" Штрауса с Еленой Стихиной в заглавной партии

21 июня - Диана Вишнева в балете "Анна Каренина" Щедрина

23 июня - "Электра" Штрауса с Еленой Панкратовой в заглавной партии

25 июня - Пласидо Доминго и Ферруччо Фурланетто в опере "Симон Бокканегра" Верди

26 июня - Альбина Шагимуратова в партии донны Анны в "Дон Жуане" Моцарта