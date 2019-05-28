Новости

СМИ: Как минимум 20 человек стали жертвами ДТП в Мали 21:29
На Украине 16 школьников госпитализированы после ДТП с микроавтобусом 20:51
В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс 20:44
СМИ: Россиянкой на видео со Штрахе оказалась студентка из Боснии 20:31
Экс-глава Росграницы Безделов стал фигурантом нового уголовного дела 20:23
В Гидрометцентре опровергли информацию о торнадо и смерчах в Москве 20:18
Россияне Хачанов и Блинкова вышли во второй круг "Ролан Гаррос" 19:53
В центре Петербурга появилось второе "общественное пианино" 19:31
Три жительницы Ростова задержаны за убийство мужчины 19:30
Житель Волгоградской области задержан за попытку сжечь сожительницу 19:29
В Kia и Hyundai прокомментировали жалобу в адрес краснодарских судов 19:16
Экс-главе ФСИН Реймеру отказали в досрочном освобождении 19:14
МИД: РФ обеспокоена появлением фейковых материалов о химатаках в Идлибе 19:10
Российский сотрудник ООН получил серьезные травмы головы в Косово 19:10
В Совфеде ответили на инициативу Волкера по переговорам с РФ 19:10
В Госдуме назвали последствия возвращения Саакашвили гражданства Украины 18:59
Фанаты "Игры престолов" определили "короля второго плана" 18:59
Генсек ООН примет участие в ПМЭФ-2019 18:58
Российские авиакомпании за четыре месяца 2019 г. увеличили перевозки на 12% 18:32
Посла Испании вызвали в МИД РФ 18:31
Видео: водитель Ferrari оставил машину без двери 18:30
Врач назвал главные правила использования кондиционеров 18:26
В Минске презентовали IT-приложения для II Европейских игр 18:25
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста 18:22
В Кремле заявили об отсутствии новостей по встрече Путина и Трампа 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 19:59
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Девушка с запада на восток

Мариинский театр представил на "Звездах белых ночей" оперу-вестерн Пуччини
Текст: Владимир Дудин
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
Оперу-вестерн "Девушка с Запада" Джакомо Пуччини впервые поставили на Новой сцене Мариинского театра. Спектакль поставил французский режиссер и сценограф Арно Бернар. Музыкальный руководитель постановки Валерий Гергиев.
В опере главная героиня оказывается единственной женщиной в суровом мужском мире. Фото: Пресс-служба Мариинского театра В опере главная героиня оказывается единственной женщиной в суровом мужском мире. Фото: Пресс-служба Мариинского театра
В опере главная героиня оказывается единственной женщиной в суровом мужском мире. Фото: Пресс-служба Мариинского театра

"Девушка с Запада" заполнила еще одну строку в собрании постановок опер Пуччини в Мариинском театре. Здесь уже ставились "Тоска", "Богема", "Мадам Баттерфляй", "Турандот", написанные на французскую, итальянскую, японскую, китайскую темы. В "Девушке с Запада" Пуччини освоил стиль "Дикого Запада" как дань модному в его времена интересу к заманчивой для европейцев заокеанской земле в период золотой лихорадки. И буквально с первых тактов оперы "Девушка с Запада" он заряжает слушателя ритмами кекуока - танца с характерным синкопированным ритмом, включенного, кстати, примерно в те же годы и Дебюсси в фортепианный цикл "Детский уголок".
В Екатеринбурге поставили оперу "Три сестры" по Чехову

В своей "американской" опере Пуччини предложил экстремальный сюжет, где главная героиня оказывается единственной женщиной в суровом мужском мире (не считать небольшой меццо-сопрановой партии индейской девушки Оукли). Эта женская роль хозяйки салона Минни написана в лучших традициях пуччиниевского веризма, напоминая по плотности фактуры и протяженности партию Манон в его опере "Манон Леско". Героиня поет практически не сходя со сцены.

Минни в мужском мире золотодобытчиков - особенная женщина, свет в окошке для мужчин, ведь без красивой женщины это необузданное мужское стадо никуда. В опере даже есть пронзительная сцена, где Минни дает урок Священного Писания, словно новая американская Мадонна. В отличие от большинства пуччиниевских опер "Девушка с Запада" завершается хеппи-эндом: Минни и благородный разбойник Дик Джонсон отправляются навстречу солнцу верхом на конях.

Минни в мире золотодобытчиков - свет в окошке, ведь без красивой женщины это необузданное мужское стадо никуда

Режиссер и сценограф Арно Бернар давно зарекомендовал себя как художник, способный охватить большую сцену, как апологет масштабных постановок и массовых сцен - особенно драк (достаточно вспомнить его эффектные сценические бои Монтекки и Капулетти в спектакле Новой Оперы "Ромео и Джульетта"). Все эти качества были представлены и в новом спектакле Мариинки "Девушка с Запада", где первая же картина открыла пространство заводского цеха - мужской мир.

Фото: Wiener Staatsoper / Michael Pöhn
Венская опера отпраздновала свое 150-летие

Для артистов было сшито огромное количество костюмов, и Минни тоже достались брючные наряды и широкополая шляпа. Однако в целом режиссура в спектакле оказалась слабым звеном. Психологическая проработка характеров была поверхностной, взаимоотношения между героями не выстроенными, и зритель, выходивший из зала, недоумевал, как можно добиться такого унылого однообразия при эффектном сюжете. Причем драматического ресурса певцов здесь не хватило, чтобы хоть как-то компенсировать положение вещей.

Мария Баянкина была поставлена на главную партию Минни в премьерном составе, кажется, больше за свои эффектные внешние данные. Объема ее лирического голоса явно не хватало для наполнения могучей партии ее героини. Бывалый "моряк" - тенор Ахмед Агади - вытянул свою партию как мог, но без вокального лоска и свободы, так необходимых его Джонсону. Спорным показался и выбор баритона Кирилла Жаровина на партию антагониста - Шерифа, сильно не добиравшего в игре и осмысленности своей роли.

Валерий Гергиев за пультом предпочел тяжеловатую слабоконтрастную лирику в ущерб энергичности и одержимости драмы, словно увлекшись неторопливым романтическим рассматриванием красочного сюжета из американской истории.

Кстати

Чего еще нельзя пропустить на "Звездах белых ночей"

30 мая - пианист Даниил Трифонов и Валерий Гергиев исполняют музыку Шостаковича

2 июня - "Мазепа" Чайковского с участием Екатерины Семенчук, Марии Баянкиной, Владислава Сулимского. За пультом - Валерий Гергиев

6 июня - "Турандот" Пуччини с Марией Гулегиной в заглавной партии

8 июня - "Аида" Верди с участием Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова, Екатерины Семенчук, Евгения Никитина

15 июня - "Дон Карлос" Верди с участием Ферруччо Фурланетто в партии короля Филиппа

20 июня - "Саломея" Штрауса с Еленой Стихиной в заглавной партии

21 июня - Диана Вишнева в балете "Анна Каренина" Щедрина

23 июня - "Электра" Штрауса с Еленой Панкратовой в заглавной партии

25 июня - Пласидо Доминго и Ферруччо Фурланетто в опере "Симон Бокканегра" Верди

26 июня - Альбина Шагимуратова в партии донны Анны в "Дон Жуане" Моцарта

Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк Год театра
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо