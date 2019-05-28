В РФ дорожники приступили к ремонту первых объектов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Работы начались и в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа. В остальных субъектах заключают последние контракты. Этап контрактации, согласно паспорту нацпроекта, должен завершиться 31 мая.

БКАД рассчитан на шесть лет. Он стал масштабным продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", действовавшего в 2017-2018 годах. География старого проекта ограничивалась 38 агломерациями с населением свыше 500 тысяч человек. В новом принимают участие все российские регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

В Калининградской области в середине мая стартовали ремонтные работы на участке дороги регионального значения Калининград (от поселка Борисово) - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман. Протяженность трассы превышает 200 километров. Подрядчикам предстоит модернизировать тридцатикилометровый участок - заменить и укрепить дорожное покрытие, обочины, нанести пластиковую дорожную разметку.

Всего в текущем году в рамках нацпроекта в регионе отремонтируют пять областных дорог и 12 дорог местного значения. Объем финансовых вложений из бюджетов всех уровней оценивается в 2,4 миллиарда рублей.

- На сегодняшний день реальность такова, что просто строить и ремонтировать дороги уже недостаточно, - комментирует ситуацию министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова. - Сегодня надо строить "умные" дороги, которые бы нивелировали ошибки водителя. И эта работа в регионе уже ведется: строятся метеостанции, рамки весогабаритного контроля, умные светофоры. Пешеходный переход на Северном обходе мы экспериментально оборудовали подсветкой, вмонтированной в асфальт. Там же строится автоматизированная система управления дорожным движением. На областной сети дорог меняем лампы освещения на светодиодные. Все это для того, чтобы максимально обезопасить всех участников дорожного движения.

Одной из ключевых целей нового национального проекта является снижение мест концентрации ДТП и уровня аварийности и смертности на дорогах. С этой целью тесно связан другой показатель - доля трасс, которые находятся в нормативном состоянии. Доля "нормативных" дорог регионального значения за шесть лет должна увеличиться с 44,1 процента до 50,9 процента, дорожных сетей городских агломераций - с 46 до 85 процентов.

Так, в Архангельской области в нормативном состоянии находится около 14 процентов региональных трасс. За время действия нацпроекта этот показатель увеличится до 29,1 процента. Доля дорог агломерации в нормативе должна достигнуть 85 процентов (сейчас 38 процентов).

За шесть лет на эти цели в регионе направят более 22,5 миллиарда рублей. В текущем году бюджет дорожного фонда региона уже увеличился на 2,8 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом, преодолев планку в семь миллиардов. По словам министра транспорта Архангельской области Вадима Кривова, в основном это произошло за счет получения федеральных субсидий в рамках БКАД.

Реализация нацпроекта в Поморье также вступила в активную фазу. По состоянию на 16 мая дорожные ремонты начались на пяти из десяти объектов, вошедших в БКАД. Речь идет, в частности, о ремонте автотрассы Усть-Вага - Ядриха в Верхнетоемском районе и дороги Сия - Кулига в Холмогорском районе. Еще раньше начались работы по ремонту участка дороги Костылево - Тарногский городок в Устьянском районе. К середине мая подрядчики приступили к укладке выравнивающего слоя дорожного полотна на этом объекте. Всего же в текущем году в нормативное состояние в регионе приведут 107 километров дорог.

В целом по стране по состоянию на 6 мая регионы законтрактовали более трети дорожных объектов нацпроекта. В план-график торгов включили более 93 процентов объектов.

Прямая речь

Михаил Черников, начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России:

- Национальный проект ставит перед нами амбициозные задачи. Так, количество погибших на дорогах страны к 2024 году должно сократиться в 3,5 раза по отношению к 2017 году. Таким образом, так называемый социальный риск через шесть лет не должен превышать показатель четверо погибших на 100 тысяч населения. Если говорить в абсолютных цифрах, фактически мы должны сохранить 13 тысяч жизней. Это возможно только благодаря консолидированным усилиям всех участников проекта - и профильных ведомств, и общественных организаций.