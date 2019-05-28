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28.05.2019 18:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые дорогие арендные усадьбы в России

Текст: Ульяна Вылегжанина (Ленинградская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты аналитического центра ЦИАН составили рейтинг субъектов РФ с самыми дорогими арендными усадьбами. Исследователи изучали только жилье, расположенное за пределами региональных центров. Кроме того, в рейтинг не включили Московскую область, конкурировать с которой на равных не смог ни один другой регион.

Самая дорогая арендная усадьба за пределами московской агломерации нашлась в Сочи. Там можно арендовать виллу площадью 600 квадратных метров за 1,2 миллиона рублей в месяц. На втором месте - Ленинградская область. Загородная резиденция площадью 497 квадратов сдается за 650 тысяч рублей в месяц.

Фото: Митя Алешковский/ТАСС
Названы регионы с самым дорогим и дешевым частным сектором

Дом расположен в элитном ленинградском коттеджном поселке во Всеволожском районе. В здании, построенном из клееного бруса, есть спортзал, бассейн и сауна. К нему примыкает собственный лесной участок площадью более половины гектара. Кстати, Ленобласть стала единственным регионом Северо-Западного федерального округа, вошедшим в топ-10.

"Бронза" досталась Тверской области, где находится самая просторная усадьба, представленная в рейтинге. Стоимость одного месяца аренды резиденции площадью 1,7 тысячи квадратных метров составляет 600 тысяч рублей.

В первую десятку также вошли Крым, Дагестан, Пермский край, Ярославская, Челябинская, Тульская и Нижегородская области. Что касается Подмосковья, которое аналитики не включили в рейтинг, самая дорогая усадьба в этом регионе сдается за 9,69 миллиона рублей в месяц. Это больше, чем суммарная арендная стоимость всех объектов, сформировавших топ-10.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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