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Петербургских предпринимателей приглашают на Ярмарку-выставку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
В Петербурге 30 мая в Большом Гостином дворе состоится Ярмарка-выставка "Малый бизнес и предпринимательство". Посетителям расскажут о последних изменениях законодательства, представят инновационные практики и поделятся секретами успеха. Мероприятие рассчитано как на опытных бизнесменов, так и на тех, кто только планирует открыть свое дело.
Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга

Такие Ярмарки-выставки проходят в городе каждый год. Их организует Центр занятости населения Санкт-Петербурга. Для посетителей будут предусмотрены четыре площадки.

- По опыту прошлых лет мероприятие интересно в первую очередь тем, кто делает первые шаги в бизнесе: уже открыл дело, но не знает всех нюансов. У таких посетителей горят глаза, им интересно услышать от экспертов и о бизнес-планировании, и о продвижении в социальных сетях, и о дополнительных источниках финансов для развития дела.

Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга
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На Ярмарку-выставку также приходят и посетители, у которых есть идея, но они не знают, с чего начать, и достаточно опытные предприниматели, для которых актуально получить, например, консультацию по финансовым вопросам и по мерам господдержки, - говорит директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлия Горохова.

Программа Ярмарки-выставки довольно разнообразна. Посетителей ждут лекции, тренинги, деловые игры. Также будут созданы возможности для нетворкинга - прямого общения между участниками и спикерами.

В программе Ярмарки-выставки заявлены 15 выступлений, своим опытом поделятся представители государственных структур, крупных предприятий, ведущие специалисты в сфере консалтинга. Выступления будут посвящены оценке стартапов, охране труда, социальному предпринимательству, финансовому планированию, грамотному планированию рекламных бюджетов. Будут обсуждаться вопросы применения чек-листов, микрофинансирования малого бизнеса и участия стартапов и международных проектах. Все выступления объединяет один принцип: они будут построены на практических рекомендациях, лайфхаках для бизнеса.

- Я буду рассказывать посетителям о маркетинге в социальных сетях. Это очень важный инструмент для малого бизнеса. Сейчас предприниматели, когда открывают свое дело, сразу же заводят группы и рассказывают о своих товарах или услугах. На первом этапе для многих это становится главным каналом привлечения клиентов, и от того, насколько верно будет выбрана стратегия, зачастую зависит успех всего начинания, - говорит Семен Зуев, владелец крупной маркетинговой студии.

По словам Семена Зуева, предприниматели часто впадают в две крайности. Так, ряд предпринимателей выводят на рынок сырой продукт и сосредотачивается на маркетинге. Но если его товар не выдерживает критики, то даже миллионы подписчиков в социальных сетях не сделают его фирму успешной. Возникают и противоположные ситуации, когда бизнесмены скрупулезно работают над качеством своего продукта и не занимаются продвижением, находясь в уверенности, что высокое качество без всякого маркетинга выведет их в лидеры отрасли. Как результат, им не хватает клиентов, оборотных средств и бизнес может потерпеть крах. В своем выступлении Семен Зуев намерен рассказать, как соблюсти баланс.

Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга
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Ярмарка-выставка обещает быть довольно полезным мероприятием. Предприниматели получат возможность пообщаться с представителями проверяющих инстанций, городских структур. Кроме того, на площадке Ярмарки-выставки каждая компания может представить свои проекты и понять, насколько они принципиально отличаются от продукта конкурентов. Более того, мероприятие может оказаться полезным и для тех граждан, кто никак не связан с бизнесом и не планирует открывать свое дело. Опыт прошлых лет показывает, что предприятия-участники очень охотно общаются с потенциальными соискателями.

Ярмарка-выставка "Малый бизнес и предпринимательство" будет проходить в пространстве "Гостинка Арт" с 14.00 до 18.00. Вход свободный. Предварительная регистрация доступна на сайте Службы занятости населения Санкт-Петербурга.

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