В Поморье, как и во многих субъектах РФ, объявлен особый противопожарный режим. Главную опасность для одного из самых "зеленых" регионов страны представляют лесные пожары. Сводки тревожные: только за три недели мая в лесах Архангельской области произошло уже 11 пожаров на площади почти 30 гектаров. Год назад за это время огонь прошел три гектара лесных угодий.

Пять из недавних пожаров перекинулись на лес с территорий населенных пунктов. То есть возгорание началось там, где его вполне можно было предотвратить. Отвечать за такие пожары придется главам муниципальных образований, и прежде всего - рублем.

На оперативных совещаниях рефреном звучит, что многие муниципалитеты области не принимают всех противопожарных мер. К примеру, в 24 населенных пунктах Пинежского района не обустроены минерализованные полосы, которые могут спасти лес от огня.

По закону любой владелец земельного участка, граничащего с лесфондом, будь то частное лицо, коммерческая организация или муниципалитет, обязан очищать свою территорию от сухой травы, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Еще вариант - отделить деревья от участка минерализованной полосой минимум в полметра или другим противопожарным барьером.

За неисполнение этих обязанностей предусмотрены штрафы: для юрлиц - до 400 тысяч рублей, для должностных - до 30 тысяч. В дополнение к этому Рослесхоз выступил с инициативой взыскивать с глав муниципалитетов расходы на тушение лесных пожаров, которые возникли из-за их бездеятельности.

За три недели мая в лесах Архангельской области произошло уже 11 пожаров на площади почти 30 гектаров

- Мы получили от Рослесхоза поручение: в этом году такие затраты должны вменяться должностным лицам муниципальных образований, с территории которых пожар перешел на лес, - проинформировал министр природных ресурсов и ЛПК Поморья Александр Ерулик. - Нам придется в судебном порядке выставлять им расходы на тушение. Либо это будет делать непосредственно Рослесхоз, либо министерство по доверенности.

Разумеется, такая перспектива глав муниципальных образований не обрадовала. Некоторые восприняли ее как дополнительную нагрузку на местные власти, с которых и без того спрашивают за все. Но в области есть примеры успешной работы по предотвращению лесных пожаров.

- Эта проблема для нас не так актуальна: леса на нашей территории не горели несколько лет, - отмечает глава Устьянского района Алексей Хоробров. - На мой взгляд, эффективны несколько факторов. Первый - взаимодействие с подразделением Единого лесопожарного центра, своевременное выявление и тушение пожаров. Второй - разъяснительная работа с местными жителями при участии глав сельских поселений. Да, не все прислушиваются к призывам не сжигать траву и мусор, но напоминать об этом надо. И третий фактор - это ответственный подход к делу лесопользователей, которые заинтересованы в сохранении переданного им лесфонда. Как показывает практика, все эти меры работают.

Впрочем, Устьянский район не совсем показателен: в этой "архангельской Швейцарии", где дислоцируется крупнейший лесной бизнес региона, справились даже с непобедимым борщевиком.

Все недавние пожары в Поморье удавалось потушить в течение суток, они были низовыми и не привели к уничтожению леса. Но верховой пожар на большой площади практически всегда означает многомиллионный ущерб лесному фонду РФ, а значит - экономике области и страны. Как и с кого его взыскивают?

Инфографика: Алексей Стригин/Анна Дурова/РГ

- Подразделения Единого лесопожарного центра передают информацию о возникшем пожаре в лесничество, - поясняет помощник Архангельского межрайонного природоохранного прокурора Алексей Канаев. - Его сотрудники выезжают на место, фиксируют площадь пожара и обстоятельства возникновения. Затем оформленные документы передаются в отдел надзорной деятельности регионального ГУ МЧС, который проводит процессуальную проверку. Если причиной пожара стал человеческий фактор - пал травы, разведение костра, поджог, - устанавливаются виновные лица, которые подлежат административной или уголовной ответственности. Минприроды в обязательном порядке взыскивает ущерб лесфонду с нарушителей.

Виновных будут искать независимо от площади пожара, даже если сгорели всего три ели (в Поморье суды выносили и такие приговоры). В случае с палом травы будет отвечать тот, кто ее сжигал, а также собственник участка, не принявший мер по охране. Ущерб могут взыскать и с должностного лица муниципального образования - например, если возгорание началось на несанкционированной свалке или другом участке, а распространению огня помогло отсутствие минерализованных полос.

- Установить виновных порой непросто, все зависит от конкретной ситуации. Если пожар произошел давно и в труднодоступном месте, это, конечно, осложняет задачу. Совсем другое дело, когда возгорание началось в населенном пункте, где проживают несколько человек. Но в целом процесс идет, виновных регулярно привлекают к ответственности и взыскивают с них ущерб. Он рассчитывается сотрудниками лесничеств по соответствующим методикам. Речь может идти о сотнях тысяч и даже миллионах рублей, - отмечает Алексей Канаев.

Кстати

Виновные в нарушении правил пожарной безопасности в лесах несут административную ответственность по статье 8.32 КоАП РФ: максимальное наказание - штраф в размере пяти тысяч рублей.

Также установлена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем либо другими источниками повышенной опасности: до четырех лет лишения свободы (статья 261 УК РФ). За умышленный поджог леса с причинением крупного ущерба можно получить 10 лет колонии.

В минувшем году в Поморье 95 должностных лиц были привлечены к административной ответственности за лесные пожары, возбуждено 15 уголовных дел.

Цифра

32,6 миллиона рублей составила в 2018 году сумма ущерба, причиненного лесам Архангельской области в результате пожаров общей площадью 913 гектаров.