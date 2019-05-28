Автомобили в Санкт-Петербурге стали старше и дороже. Об этом заявил аналитик сервиса Авто.ру Роман Цупер. Сегодня средний возраст автомобиля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 10,3 года, что на шесть месяцев больше, чем в прошлом году. В этом смысле петербургские и ленинградские автовладельцы мало чем отличаются от среднестатистического российского автолюбителя: аналогичный показатель по всей России равен 11,5 года.

Эксперты полагают, что рынок может измениться с появлением на нем электромобилей. Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости

Эксперты выражают понятную тревогу в связи с этими данными: ведь "нормальная" жизнь автомобиля в России не превышает пяти-семи лет.

- Да, аналитики предсказывают, что постепенно парк личных авто в нашей стране будет омолаживаться. Но взрывного роста продаж новых автомобилей не предвидится, - отмечает Роман Цупер.

Об этом говорят и цифры.

Если в 2013 году в России было продано 2,6 миллиона новых автомобилей и 5,6 миллиона автомашин с пробегом, то по результатам минувшего года статистика такова: автомобилей с пробегом продано 5,4 миллиона штук, а новых - всего 1,6 миллиона.

Тренды общероссийской статистики повторяются и в Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге. При этом, по данным Авто.ру, продажи автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2019 году упали на пять процентов по сравнению с первым кварталом 2018 года. В сегменте новых машин продажи снизились на три процента.

Вместе с этим цены на вторичном рынке автомашин выросли. Если на новые автомобили рост цен наблюдался с августа 2018 года, то подержанные авто показали рост с начала 2019 года: сегодня средняя стоимость машины с пробегом в Санкт-Петербурге выросла на 3,8 процента.

Средняя стоимость купленного автомобиля в Санкт-Петербурге составляет сейчас 740 тысяч рублей. Это на 20,8 процента больше, чем средний показатель по стране (по России средняя цена купленной машины - 586 тысяч рублей, в Москве - 878 тысяч). Такая разница цифр понятна, если вглядеться в размерах зарплаты среднестатистического петербуржца, москвича и жителя других регионов. В Петербурге она составляет 60 тысяч рублей, в целом по России - 43 тысячи, в Моск-ве - 80 тысяч рублей.

Но вот что интересно: достаточно "богатый" мегаполис Петербург по обеспеченности автомобилями на душу населения вовсе не является лидером в СЗФО! На каждую тысячу жителей Петербурга приходится 325 автомобилей, тогда как в Карелии, например, 366, а в Пскове - 362 (в среднем по СЗФО - 320). Эксперты этим данным не удивляются: потребность в личном авто в провинции гораздо выше, чем в больших городах с хорошо развитой транспортной инфраструктурой.

Потребность в личном авто в провинции выше, чем в больших городах с развитой инфраструктурой

Как правило, отмечают эксперты, резкий рост продаж новых автомобилей вызывает падение продаж авто с пробегом. Но это не наш случай. Сейчас аналитики ожидают небольшого роста продаж подержанных машин, но никак не новых. И в подтверждение тому - уменьшение числа дилерских центров. В 2014 году их в России было 4068. Сейчас - 3427. И численность их продолжает снижаться.

При этом лишь 255 дилерских сетей в Санкт-Петербурге и Ленобласти имеют официальный статус, 309 считаются независимыми. Возможно, именно поэтому 21 процент жителей Санкт-Петербурга ищут новые авто в других регионах. А доля петербуржцев - потенциальных покупателей авто с пробегом, которые намерены приобрести его не в родном городе, а в других городах, и того выше: 34,8 процента.

Инфографика: Алексей Стригин/Анна Дурова/РГ

Справедливости ради надо сказать, что этот тренд - улица с двусторонним движением. 25,3 процента жителей других регионов едут за новыми авто в Санкт-Петербург.

В основном это жители Москвы, Краснодара, Екатеринбурга, Самары, Великого Новгорода. За авто с пробегом в Петербург едут 23 процента иногородних (особенно активно - жители все тех же Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Великого Новгорода).Эксперты хорошо понимают, чем вызван такой вроде бы нелогичный встречный поток покупателей. В провинциальных городах покупатели авто ищут качественные автомобили с пробегом, надеясь, что найдут товар подешевле и в хорошем состоянии.

А за разнообразием выбора едут в мегаполисы.

Какие перемены ожидают авторынок Северо-Запада в ближайшее время? По оценкам специалистов, в Санкт-Петербурге и Ленобласти и других регионах СЗФО они разнонаправлены.

В Петербурге, как в мегаполисе, ожидается снижение парка личных авто. Это связано и с проблемой парковок, и с развитием сервиса каршеринга и такси, и с общим развитием сети общественного транспорта. А вот в Ленинградской области, наоборот, число личных автомобилей будет расти.

Еще один ожидаемый тренд - нарастание продаж корпоративным клиентам. Изменится и сам механизм продаж, уверены эксперты. Из точек продаж дилерские центры станут центрами выдачи автомобилей, местом заключения сделки. Число работников, занятых в этой сфере, будет сокращаться.