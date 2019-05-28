В Гатчине лебедь-вдовец взял на себя воспитание птенца

В музее-заповеднике "Гатчина" лебедь-самец после гибели супруги стал заботиться о птенце. Лебедь-вдовец учит малыша щипать траву и чистить перышки.

Как сообщили "РГ" в музее-заповеднике "Гатчина", лебедь погибла 11 мая. Ее со свернутой шеей утром нашли сотрудники музея. Расследование этого дела было окружено множеством слухов, в том числе, что птица была убита руками человека.

Но пиар-служба музея-заповедника опровергла эти мнения и представила официальную версию событий. Так, по результатам судветэкспертизы, проведенной специалистами Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины, на птицу напала бродячая собака. Лебедь скончалась, защищая свою кладку яиц.

После гибели матери шесть яиц были переданы в инкубатор на Дворцовой ферме. К сожалению, в результате выжил всего один детеныш.

Заботу о птенце взял на себя лебедь-вдовец, оставшийся один на Серебряном озере у музея-заповедника. В первые дни после трагедии он прятался от людей в зарослях кустарников и сотрудники музея-заповедника всерьез опасались за его здоровье и готовность воспитывать лебеденка.

Но сейчас уже можно утверждать, что лебедь справляется с ролью отца. Отметим, что лебедь-вдовец и птенец - последние птицы своего вида в Гатчинском музее-заповеднике.