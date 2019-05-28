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28.05.2019 14:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Гусеве виновников стихийных свалок поймали с помощью фотоловушек

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Власти города Гусева в Калининградской области вычислили виновных в появлении стихийных свалок, спрятав в кустах фотоловушки. Об этом сообщает ОТР. Механизм оказался эффективным. С его помощью муниципалитет продолжит бороться с нарушителями, которые бросают мусорные пакеты неподалеку от официальных площадок для сбора отходов.

Сейчас видеокамеры установили в одном из гаражных кооперативов, в котором образовалась стихийная свалка. При этом проблем с вывозом отходов здесь нет - на въезде в сообщество стоят сразу три пустых мусорных контейнера. Схожая ситуация - в одном из дворов на улице Московской. Мусор здесь вывозят регулярно, но некоторые жильцы оставляют мешки с отходами в нескольких метрах от контейнерной площадки.

Фото: depositphotos.com
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Бороться с такими несознательными гражданами было непросто. По улицам даже пустили автомобиль с видеорегистратором, который фиксировал нарушения и передавал информацию в мэрию. Но он стал узнаваемым, и горожане, увидев камеру, корректировали свое поведение.

Зато фотоловушки, спрятанные в коробки защитного цвета, доказали свою эффективность. Видеокамеры, замаскированные под листву кустов и деревьев, уже помогли установить личности нескольких десятков нарушителей. Фотографии поступают на сервер системы "Безопасный город".

Гусевские чиновники уверяют: главная цель акции - не наказать горожан, а приучить их к бережному отношению к городу. Поэтому вначале с нарушителями проводят профилактические беседы. Если беседы не помогают, снимки передают в УМВД. Участковый полицейский составляет протокол и выписывает административный штраф - от 500 рублей.

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