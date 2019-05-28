Новый питомник находится в Черняховском городском округе. В 2018 году там заложили 22 гектара, этой весной площадь питомника увеличили до 45,2 гектара. При выходе на проектную мощность, которая оценивается в 70 гектаров, объект будет производить около миллиона саженцев в год. Это позволит почти на пятьдесят процентов сократить зависимость области от поставки импортных растений.
Плодовое садоводство в самом западном российском регионе начало развиваться в 2013 году. Тогда аграрии впервые получили региональные субсидии на закладку многолетних плодово-ягодных и ягодных насаждений - 200 тысяч и 100 тысяч рублей за гектар соответственно. В текущем году на поддержку садоводов бюджет направит 127 миллионов рублей - на 37 процентов больше, чем в 2018-м. Государственные деньги получает и питомник, в прошлом году общий размер субсидий превысил 20 миллионов рублей.
Первый в регионе промышленный сад, кстати, тоже заложили в Черняховском округе - 20 тысяч яблонь на 20 гектарах. Сейчас площадь многолетних плодовых и ягодных насаждений в эксклаве составляет 920 гектаров. Правда, саженцы приходилось импортировать. Поставщиками выступали, в частности, страны Евросоюза и Белоруссия.
Новый калининградский питомник будет выращивать и поставлять молодые растения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Среди них - яблоня, груша, вишня, черешня, фундук, грецкий орех, айва, жимолость, голубика, малина, земляника и другие.
- В связи с тем что в регионе существует программа по развитию садоводства, потребность в саженцах высока. На сегодняшний момент спрос опережает наши возможности, - отмечает учредитель промышленного плодово-ягодного питомника агроном Владимир Гурбанович. - В основном мы заточены на поставки большим фермерским хозяйствам и организациям, которые будут заниматься выращиванием плодов и ягод. Естественно, будут приниматься заказы и от частных подворий. Первично стоит задача обеспечить посадочным материалом Калининградскую область. В дальнейшем запланирован выход на центральную зону России и юг.
С открытием производства саженцев в Черняховском округе сформировался плодово-ягодный кластер. Помимо питомника, туда вошли промышленный сад и специализированное хранилище для яблок.
Основная доля плодовых садов (94 процента) приходится в регионе на посадки яблонь. Наибольший удельный вес в структуре ягодных насаждений занимают малина (34,3 процента), земляника садовая (27,3 процента) и голубика (27,1 процента). Сейчас закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений в регионе продолжается. В текущем и следующем годах инвесторы планируют разбить порядка 200 гектаров садов.