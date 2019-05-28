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28.05.2019 14:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Попадание в яблочко

В Калининградской области открылось производство саженцев для промышленных садов
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 113(7871)
В Калининградской области заработал первый промышленный плодово-ягодный питомник. Это событие игроки регионального рынка плодового садоводства, который последние шесть лет развивается благодаря субсидиям, называют долгожданным. Инвесторы высадили около тысячи гектаров высокоинтенсивных садов, но раньше для их закладки использовали импортный посадочный материал.

Новый питомник находится в Черняховском городском округе. В 2018 году там заложили 22 гектара, этой весной площадь питомника увеличили до 45,2 гектара. При выходе на проектную мощность, которая оценивается в 70 гектаров, объект будет производить около миллиона саженцев в год. Это позволит почти на пятьдесят процентов сократить зависимость области от поставки импортных растений.

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Плодовое садоводство в самом западном российском регионе начало развиваться в 2013 году. Тогда аграрии впервые получили региональные субсидии на закладку многолетних плодово-ягодных и ягодных насаждений - 200 тысяч и 100 тысяч рублей за гектар соответственно. В текущем году на поддержку садоводов бюджет направит 127 миллионов рублей - на 37 процентов больше, чем в 2018-м. Государственные деньги получает и питомник, в прошлом году общий размер субсидий превысил 20 миллионов рублей.

Первый в регионе промышленный сад, кстати, тоже заложили в Черняховском округе - 20 тысяч яблонь на 20 гектарах. Сейчас площадь многолетних плодовых и ягодных насаждений в эксклаве составляет 920 гектаров. Правда, саженцы приходилось импортировать. Поставщиками выступали, в частности, страны Евросоюза и Белоруссия.

Новый калининградский питомник будет выращивать и поставлять молодые растения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Среди них - яблоня, груша, вишня, черешня, фундук, грецкий орех, айва, жимолость, голубика, малина, земляника и другие.

С открытием производства саженцев в Черняховском округе сформировался плодово-ягодный кластер

- В связи с тем что в регионе существует программа по развитию садоводства, потребность в саженцах высока. На сегодняшний момент спрос опережает наши возможности, - отмечает учредитель промышленного плодово-ягодного питомника агроном Владимир Гурбанович. - В основном мы заточены на поставки большим фермерским хозяйствам и организациям, которые будут заниматься выращиванием плодов и ягод. Естественно, будут приниматься заказы и от частных подворий. Первично стоит задача обеспечить посадочным материалом Калининградскую область. В дальнейшем запланирован выход на центральную зону России и юг.

С открытием производства саженцев в Черняховском округе сформировался плодово-ягодный кластер. Помимо питомника, туда вошли промышленный сад и специализированное хранилище для яблок.

Кстати

Основная доля плодовых садов (94 процента) приходится в регионе на посадки яблонь. Наибольший удельный вес в структуре ягодных насаждений занимают малина (34,3 процента), земляника садовая (27,3 процента) и голубика (27,1 процента). Сейчас закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений в регионе продолжается. В текущем и следующем годах инвесторы планируют разбить порядка 200 гектаров садов.

Экономика АПК Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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