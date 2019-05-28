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28.05.2019 19:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Есть контракт!

В Коми вводят соцконтракты, на которые смогут рассчитывать тысячи семей
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
Социальные контракты в качестве эксперимента вводят в тестовом режиме. Определили и два пилотных муниципальных района - Корткеросский и Сосногорский. Из регионального бюджета будет выделено более 95 миллионов рублей.

Как пояснили "РГ" в министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, участниками проекта могут стать малоимущие благополучные семьи. То есть у них не может быть никаких замечаний ни по линии правоохранительных органов, ни по линии органов опеки. Размер пособия - пять тысяч рублей в месяц на одного ребенка и полторы тысячи - на взрослого. То есть семья с двумя детьми сможет получать 13 тысяч рублей.

Фото: iStock
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Деньги можно потратить на переобучение, медицинский осмотр, проезд к месту работы, наем жилья, а также на покрытие кредитных обязательств, покупку продуктов питания. Срок действия контракта - шесть месяцев. За это время семья должна кардинально изменить свое финансовое положение и из разряда малоимущих выйти.

- По данным статистики, из 830 тысяч жителей Коми 143 тысячи находятся в трудном материальном положении. В рамках действия семейного социального контракта государство обязуется выплачивать семье определенное денежное пособие, а граждане, в свою очередь, берут на себя обязательство пройти обучение, повысить квалификацию, устроиться на работу, - отметил Сергей Артеев, председатель комитета Госсовета Республики Коми по социальной политике.

Если эксперимент пройдет успешно, то тогда семейный социальный контракт введут по всей Республике Коми

Корткеросский и Сосногорский районы выбраны не случайно. У них хорошая транспортная доступность от экономических центров региона: первый находится в 47 километрах от Сыктывкара, второй - в 18 километрах от Ухты. В обоих муниципалитетах - низкий уровень безработицы. В Корткеросском районе проживают 18,5 тысячи человек. Территория приравнена к районам Крайнего Севера. Здесь работают молочный завод и лесопункт. В Сосногорском - почти 44 тысячи. Его жители трудятся в газовой сфере, на железной дороге и в деревообрабатывающей отрасли. Многие работают в соседней Ухте.

Если эксперимент в двух муниципалитетах пройдет успешно, то тогда семейный социальный контракт заработает по всей республике Коми.

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