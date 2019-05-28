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28.05.2019 14:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Спасти Варзугу

В нацпарке Заполярья "Терский берег" разрешат рыбалку
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 113(7871)
В национальном парке "Терский берег", который создается сегодня в Мурманской области для сохранения семужьей реки Варзуги и окрестных территорий, разрешат любительскую рыбалку.

- Парк будет разделен на определенные зоны, - отметил Олег Суткайтис, директор Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), который выступает основным исполнителем работ по созданию нацпарка. - Некоторые из них станут заповедными, без возможности посещения. В других зонах будут разрешены экологический туризм и рыбалка, там появятся оборудованные места для стоянок и экологические маршруты. Устойчивое развитие рекреационного туризма, не наносящего вреда окружающей среде, - это одна из главных целей создания любого нацпарка.

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"РГ" уже сообщала, что работы по созданию нацпарка "Терский берег" начались в 2018 году. Эта инициатива связана с необходимостью охраны от браконьеров реки Варзуги, которая считалась в прошлом богатейшей семужьей рекой Европы.

Но неконтролируемые потоки туристов, приезжающих на Варзугу для сплава и рыбной ловли, привели к тому, что количество дикого лосося в реке сильно сократилось. По данным фонда "Мурманский лосось", за полвека промышленная добыча атлантического лосося в Варзуге к 2017 году сократилась с 1 тысячи тонн до 3,7. Численность семужьего стада в реке резко снизилась. Если в 2000 году в Варзуге насчитывалось около 100 тысяч особей лосося, то в прошлом году в бассейне реки удалось насчитать только 1 тысячу .

- Главное зло для Варзуги - это браконьеры, - подчеркнул вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора. - При создании нацпарка мы рассчитываем на то, что число туристов не сократится, а возрастет. Но туристические группы, посещающие нацпарк, должны быть организованными и иметь сопровождение. Организованные виды отдыха и быт местных жителей никак не изменятся. Должна повыситься экологическая культура, отдыхающим необходимо изменить отношение к родной земле.

Парк будет разделен на зоны, некоторые из них станут заповедными, в других оборудуют места для стоянок и экотропы для туристов

Однако у идеи сохранить Варзугу путем создания нацпарка есть и противники. Ученые Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии высказывают опасения, что даже статус нацпарка не поможет искоренить главную угрозу для семужьего стада Варзуги - браконьерство, поскольку для этого потребуется значительное количество инспекторов и техники. Но министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов успокоил ученых. По его словам, необходимые средства для оплаты труда инспекторов и закупки всего, что им необходимо, дадут крабовые аукционы.

Предполагается, что за счет аукционов будет выручено около 82 миллиардов рублей, которые потратят в том числе на строительство 10 научно-исследовательских судов и полную комплектацию сил рыбоохраны, обеспеченной мотоплавсредствами.

Предлагаемые границы парка и схема его зонирования должны быть готовы в сентябре. К концу 2019 года предложения по нацпарку будут представлены в Министерство природных ресурсов и экологии России.

Экономика Туризм Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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