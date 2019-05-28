Новый проект, который реализуют правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с перевозчиками, преобразит внешний облик и повысит безопасность территории, прилегающей к железной дороге. Пилотной зоной станут участки шириной около 300 метров от полосы отвода по обеим сторонам железнодорожных путей от Финляндского вокзала до Выборга, а также от Московского вокзала до Любани.

Проект поддержан временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым и предполагает комплексное благоустройство. Стоит задача не просто привести в порядок территорию, ликвидировав несанкционированные свалки. На подъездах к Петербургу планируется создать качественно новое пространство, уверяют инициаторы проекта.

В ближайшее время с учетом стандартов железнодорожного перевозчика будет разработан эстетический регламент, в соответствии с которым приведут в порядок ограждения, мостовые сооружения и путепроводы. Районам поручено провести инвентаризацию земельных участков и недвижимости, а затем начать работу с собственниками. Предстоит отремонтировать фасады зданий и демонтировать неиспользуемые объекты.

- В первую очередь речь идет о гаражных кооперативах и производственных зонах, несанкционированных свалках на территории РЖД и города. Проблемы с частным сектором не возникает, - уточнил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Кроме того, планируется внесение изменений в нормативные документы, чтобы проект планировки территории для строительства жилых комплексов около железной дороги предусматривал установку шумозащитных ограждений. Будет наведен порядок и с зелеными насаждениями. Представители комитета по благоустройству проинспектируют состояние деревьев на прилегающих к железнодорожным путям участках. Особое внимание будет уделено развитию территории в районе станции Удельная - привокзальной площади, рынка и перехода.

- Как театр начинается с вешалки, так город начинается с въезда. У нас не должно быть свалок и необустроенных территорий. Мы не строим "потемкинские деревни". Мы должны, как нормальные хозяева, все, что возможно, привести в порядок, - прокомментировал нововведение Елин.

Программа действий будет синхронизирована с Ленобластью. В сети интернет создадут портал, где будет размещена вся необходимая информация о проекте и проводимых работах - для дальнейшего общественного обсуждения. Напомним, что ранее сообщалось о том, что железнодорожные перевозчики включили в свою инвестиционную программу более 88 миллиардов рублей на развитие транспортного узла в Петербурге. Инвестиции позволят начать интеграцию пригородных поездов в транспортный каркас города в качестве нового элемента. Работа будет проходить по тому же алгоритму, что и в Москве. "Для нас это очень важно, потому что идет активное жилищное строительство, развивается промышленность, и мы должны создавать все условия для качественной жизни и в городе, и в Ленобласти", - сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Справка "РГ"

Железная дорога проходит по 15 районам Петербурга. Железнодорожный участок Санкт-Петербург - Любань является частью главного хода Октябрьской железной дороги. Это одно из самых интенсивных направлений в России. Ежедневно здесь проходит более 140 пар пригородных и пассажирских поездов, в их числе высокоскоростные поезда "Сапсан". Пассажиропоток на Московском вокзале в день составляет более 45 тысяч человек, в год - около 16,5 миллиона человек.