Новости

Президенты РФ и Египта проведут саммит Россия-Африка 15:24
Школьные программы по ЗОЖ появятся уже в 2020 году 15:23
Тюменские врачи спасли женщину, лицо которой насквозь проткнула ветка 15:22
На Урале водителя осудили за гибель выпавшей из машины девушки 15:20
Лукашенко заявил о динамичном развитии отношений с Казахстаном 15:20
В итальянских церквях разрешили делать пожертвования онлайн 15:20
Задержанный косовской полицией россиянин находится в больнице 15:15
ФАС не поддерживает идею возврата в магазин пустых бутылок 15:14
В Барнауле построят завод по переработке медицинских отходов 15:12
Renault Arkana не будут выпускать на АвтоВАЗе 15:10
Раненную топором школьницу доставят из Вольска в Саратов 15:07
В Оренбуржье полицейских осудили за издевательства над задержанными 15:00
В Башкирии кассира банка объявили в розыск после пропажи 20 млн рублей 14:57
В Гусеве виновников стихийных свалок поймали с помощью фотоловушек 14:49
В Новосибирске возбудили дело о гибели девочки на стройке 14:44
Кузбассовец осужден на 23 года за убийство девушки и ее отца 14:41
Суд обязал москвича возместить ущерб за поврежденный им эвакуатор 14:37
Глава Крыма оценил планы Киева изменить статус Керченского пролива 14:36
В Германии 100-летнюю даму избрали в городской совет 14:34
В Кемерове грузовик въехал в пассажирский автобус на остановке 14:34
Цены на Opel в России: компания рассказала правду 14:30
Ученые нашли возможные причины аутизма в мутациях "мусорной" ДНК 14:26
На севере Красноярского края на детской площадке гулял медведь 14:20
Volvo S60: старт приема заказов и полный прайс-лист на новинку 14:20
Ученые определят теряемые в Крыму объемы воды 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 14:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дом начинается с парадной

В Северной столице благоустроят территории вдоль железной дороги
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 113(7871)
Новый проект, который реализуют правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с перевозчиками, преобразит внешний облик и повысит безопасность территории, прилегающей к железной дороге. Пилотной зоной станут участки шириной около 300 метров от полосы отвода по обеим сторонам железнодорожных путей от Финляндского вокзала до Выборга, а также от Московского вокзала до Любани.

Проект поддержан временно исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым и предполагает комплексное благоустройство. Стоит задача не просто привести в порядок территорию, ликвидировав несанкционированные свалки. На подъездах к Петербургу планируется создать качественно новое пространство, уверяют инициаторы проекта.

Беглов подтвердил ввод новых станций Фрунзенского радиуса к 1 сентября

В ближайшее время с учетом стандартов железнодорожного перевозчика будет разработан эстетический регламент, в соответствии с которым приведут в порядок ограждения, мостовые сооружения и путепроводы. Районам поручено провести инвентаризацию земельных участков и недвижимости, а затем начать работу с собственниками. Предстоит отремонтировать фасады зданий и демонтировать неиспользуемые объекты.

- В первую очередь речь идет о гаражных кооперативах и производственных зонах, несанкционированных свалках на территории РЖД и города. Проблемы с частным сектором не возникает, - уточнил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Кроме того, планируется внесение изменений в нормативные документы, чтобы проект планировки территории для строительства жилых комплексов около железной дороги предусматривал установку шумозащитных ограждений. Будет наведен порядок и с зелеными насаждениями. Представители комитета по благоустройству проинспектируют состояние деревьев на прилегающих к железнодорожным путям участках. Особое внимание будет уделено развитию территории в районе станции Удельная - привокзальной площади, рынка и перехода.

Фото: gov.spb.ru
В Петербурге льготники смогут бесплатно ездить на пригородных электричках

- Как театр начинается с вешалки, так город начинается с въезда. У нас не должно быть свалок и необустроенных территорий. Мы не строим "потемкинские деревни". Мы должны, как нормальные хозяева, все, что возможно, привести в порядок, - прокомментировал нововведение Елин.

Программа действий будет синхронизирована с Ленобластью. В сети интернет создадут портал, где будет размещена вся необходимая информация о проекте и проводимых работах - для дальнейшего общественного обсуждения. Напомним, что ранее сообщалось о том, что железнодорожные перевозчики включили в свою инвестиционную программу более 88 миллиардов рублей на развитие транспортного узла в Петербурге. Инвестиции позволят начать интеграцию пригородных поездов в транспортный каркас города в качестве нового элемента. Работа будет проходить по тому же алгоритму, что и в Москве. "Для нас это очень важно, потому что идет активное жилищное строительство, развивается промышленность, и мы должны создавать все условия для качественной жизни и в городе, и в Ленобласти", - сообщил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Справка "РГ"

Железная дорога проходит по 15 районам Петербурга. Железнодорожный участок Санкт-Петербург - Любань является частью главного хода Октябрьской железной дороги. Это одно из самых интенсивных направлений в России. Ежедневно здесь проходит более 140 пар пригородных и пассажирских поездов, в их числе высокоскоростные поезда "Сапсан". Пассажиропоток на Московском вокзале в день составляет более 45 тысяч человек, в год - около 16,5 миллиона человек.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиян начнут лечить по новым правилам
Задержанный косовской полицией россиянин находится в больнице
Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат
Школьник, напавший с топором на девочку, наблюдался у психиатра
Минобороны и Тимати представили новую коллекцию одежды для армии