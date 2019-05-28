В Петербурге из-за неисправности задержан самолет в Анталью

Из Пулково в Анталью не смог вылететь самолет рейса ZF 7891. У лайнера обнаружена техническая неисправность, сообщили "РГ" в авиакомпании "AZUR air".

Неполадка была выявлена во время осмотра воздушного судна - это обязательная процедура перед полетом.

В авиакомпании уточняют, что пассажиров перевели в терминал, где они ожидают новый самолет. Резервный борт в данное время вылетает в Петербург из Внуково.

Предполагается, что пассажиры отправятся на турецкий курорт в 12.20.

ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах уточняет, что у самолета, который так и не вылетел из Пулково, были обнаружены технические проблемы с колесом шасси.

Стоит отметить, что изначально пассажиры должны были вылететь в Анталью в 6.10.