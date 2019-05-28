В Ялте появится туристическая полиция

В Ялте для обеспечения безопасности иностранных гостей полуострова создадут отдел туристической полиции.

- Опыт проведения чемпионата мира по футболу позволил апробировать работу туристической полиции, которая зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны, - сказал заместитель главы правительства Крыма Игорь Михайличенко. - Принято решение о создании в этом году в Ялте отделения туристической полиции из числа 27 сотрудников патрульно-постовой службы, - сказал он.

Ее сотрудники будут владеть иностранными языками, что позволит обеспечить комфортное и безопасное пребывание иностранных туристов в регионе.

Также Михайличенко сообщил, что с 1 июня по 30 августа в Крым командируют 180 полицейских из других регионов РФ для обеспечения безопасности курортного сезона.

В качестве дополнительных сил для обеспечения правопорядка планируют привлечь представителей общественности из числа казачества, народных дружин, частных охранных организаций, студенчества и молодежи.