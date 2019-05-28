Мировые автогиганты пожаловались в ФСБ на краснодарские суды

Крупнейшие мировые автоконцерны выступили с довольно неожиданным заявлением, в котором они пожаловались ФСБ России на работу районных судов столицы Краснодара. Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar сообщили, по данным РБК, о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара.

Автогиганты утверждают, что иски о защите прав потребителей являются "прикрытием" и просят силовиков принять по этому поводу соответствующие меры. Жалобы на работу представителей Фемиды в начале мая были направлены в Совет по противодействию коррупции при президенте, Центр общественных связей ФСБ, в пресс-службу Генеральной прокуратуры и в Высшую квалификационную коллегию судей.

Как сообщает агентство, по мнению автоконцернов, все районные суды Краснодара (это - Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский) якобы "задействованы в схеме по взысканию с производителей возврата стоимости автомобилей, в несколько раз (в ряде случаев в девять и более раз) превышающую первоначальную стоимость машины при ее продаже".

И будто бы с 2016 года в Краснодаре действует "алгоритм", по которому истцы обращаются в суды в течение 15 дней после покупки новой машины с жалобами на различные дефекты. А дальше их интересы в органах местной Фемиды "представляет местная организация "Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края". При этом судебные экспертизы "проводят одни и те же специалисты, которые устанавливают производственный характер дефекта автомобиля, а заявитель не является на проверку качества и не предоставляет автомобиль".

Уже после этого суды удовлетворяют требования о возврате стоимости машин на сумму, в несколько раз превышающую стоимость новых автомобилей. Кроме того, апелляционные жалобы ответчиков в Краснодарском краевом суде, по словам представителелй автопроизводителей, "остаются без удовлетворения".

Представители интересов автопроизводителей утверждают, что ущерб компаний за несколько лет оценивается в сотни миллионов рублей.

На данный момент представители местных судебных органов не прокомментировали появившуюся в СМИ скандальную информацию.