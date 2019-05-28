Обсуждая инновационное развитие промышленных предприятий, сегодня все чаще говорят о такой проблеме, как отсутствие кооперации между компаниями, о том, что крупные предприятия тратят большие суммы на выполнение определенных задач, которые совершенно спокойно можно было бы отдать на аутсорсинг малому и среднему бизнесу. В свою очередь, малые инновационные предприятия, у которых много интересных разработок, не могут достучаться до потенциальных потребителей этих самых ноу-хау - крупных компаний и корпораций.

В Ростовской области для выхода из этой ситуации несколько лет назад таким предприятиям предложили объединиться в кластер, который станет той самой площадкой, где разномасштабные компании, ведущие научный поиск, могли бы представить свои достижения и предложения и найти партнеров. Что же из этого получилось?

Идея о создании инновационно-технологического кластера "Южное созвездие" была предложена правительством Ростовской области еще в 2015 году.

Сегодня кластер объединяет уже 35 предприятий и организаций, работающих в авиакосмической, приборостроительной и других наукоемких отраслях. Среди участников кластера - крупные промышленные и научно-производственные предприятия Ростова-на-Дону, Таганрога, Новочеркасска и Азова, а также ведущие донские вузы и региональная Торгово-промышленная палата.

- Среди основных задач кластера - консолидация производственного, научно-образовательного, инновационного, организационного и административного потенциала участников, а также содействие развитию научной, производственной и организационной кооперации и внедрение технологических инноваций за счет эффективного взаимодействия науки, бизнеса и власти, - говорит о миссии "Южного созвездия" директор по инфраструктурным проектам Региональной корпорации развития (РКР) Вадим Кочнев. - К тому же консолидация под эгидой кластера дает предпринимателям возможность создать площадку для обсуждения технических проблем и вопросов, путей взаимодействия. К примеру, руководители нескольких предприятий параллельно говорят нам об одной и той же проблеме. Она может касаться внедрения какого-то современного оборудования, проблем с выходом на новые региональные рынки или потребностью в переквалификации специалистов. Когда каждое предприятие варится в своем соку, решить проблему бывает сложно, но если собрать всех на одной площадке и подключить экспертов и специалистов смежных направлений, можно найти оптимальное решение.

Еще одна перспективная сфера сотрудничества - малый и средний бизнес может выступать для крупных предприятий соисполнителем при разработке и производстве комплектующих, технологий, программных продуктов.

- Мы стали участниками кластера не так давно, но надеемся, что это принесет определенную пользу предприятию, - говорит директор компании, специализирующейся на производстве инверторов для сварки, светодиодных светильников и источников питания, Евгений Резинкин. - Кластер объединяет высокотехнологичные предприятия с богатым опытом и интересными разработками. Нам есть чему поучиться, но, вместе с тем, есть и что предложить его участникам. К примеру, сейчас мы строим цех и планируем освоить выпуск новой продукции. В первую очередь, она нужна нашему производству. Но, когда выйдем на полную мощность, сможем предлагать ее и другим участникам кластера.

Перспективное направление работы - формирование пула заявок на выпускников вузов. Выгода очевидна для обеих сторон: вуз получает коллективный "заказ" на подготовку специалистов с необходимыми компетенциями и возможность направлять студентов на производственную практику, а предприятия - нужных им квалифицированных инженеров, знающих современное производство.

Нынешние участники кластера являются авторами многих технологических инициатив, которые могут способствовать прорывному развитию региональной экономики. Но зачастую их реализацию тормозит продвижение разработок. К примеру, на очередной встрече с участниками кластера главный конструктор одного из научно-производственных предприятий Владимир Подопригора сообщил о начале высокотехнологичного производства "интеллектуальных" приборов учета энергоресурсов с автоматизированной системой контроля. На этот проект предприятие затратило значительные финансовые ресурсы, были созданы новые рабочие места, выполнена диверсификация производства для выпуска "гражданской" продукции. Но теперь возникла проблема с ее сбытом. В настоящее время в кластере ищут пути решения проблемы.

И подобная практика уже есть: членам кластера помогают с участием в выставках, организуют для них презентационные "экскурсии" на крупные предприятия, которые могут стать бизнес-партнерами, оказывают консультационную помощь при сертификации продукции, подтверждающей ее качество.

- В настоящее время мы выстраиваем сотрудничество с другими отраслевыми кластерами донского региона и не только, - говорит Вадим Кочнев, - их опыт и возможности могут быть интересны нашим участникам. Например, сейчас обсуждаем возможность сотрудничества с одним из кластеров малой авиации из Пятигорска.

Кстати

Одна из задач инвестиционных кластеров - участие в программе национальной технологической инициативы (НТИ) по развитию отраслей нового технологического уклада. Кроме этого они осуществляют мониторинг деловой среды, занимаются внедрением производственного, экономического и финансового инжиниринга.