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28.05.2019 12:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани экс-главу райсуда обвинили во взятке в 500 тысяч рублей

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае перед судом предстанет бывший председатель Щербиновского районного суда Александр Турицын. По информации пресс-службы прокуратуры Кубани, судья обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и покушении на мошенничество с использованием служебного положения.

Как уже сообщалось, уголовное дело в отношении Турицына было возбуждено председателем СК РФ Александром Бастрыкиным после получения согласия квалификационной коллегии судей края.

По версии следствия, с апреля 2016 года 52-летний председатель райсуда рассматривал дело о незаконном обороте наркотических средств. В ходе разбирательства подсудимый пытался обжаловать действия сотрудников регионального управления ФСКН и управления МВД, сопровождавших дело. 

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"Введя полицейских в заблуждение относительно возможного привлечения их к уголовной ответственности, судья предложил решить вопрос за вознаграждение - 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Эти деньги он просил якобы за вынесение обвинительного приговора фигуранту. В октябре 2016 года после вынесения обвинительного приговора судья получил в руки 230 тысяч рублей. В феврале 2017 года - еще 300 тысяч, именно во время второй передачи суммы он был задержан на месте оперативными сотрудниками УФСБ". 

Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений - части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет либо штраф в размере от 70 до 90-кратной суммы взятки.

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