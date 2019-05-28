Площадь галереи Айвазовского в Феодосии увеличится вдвое

После реконструкции на средства федерального бюджета выставочная площадь Феодосийской картинной галереи имени Ивана Айвазовского увеличится вдвое. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, уже достигнута договоренность с министерством обороны РФ о выкупе части недвижимости и ее передачи в муниципальную собственность.

- Проект реконструкции музея рассчитан на 2,5 года, - уточнил Аксенов. - При этом будет достроен и реконструирован имеющийся комплекс. Площадь галереи и экспозиции увеличится практически в два раза. Задача - поднять из фондов и хранилищ картины: они должны быть на обозрении, а не храниться в запасниках. При этом галерея останется в собственности муниципального образования Феодосия.

На заседаниях попечительского совета Феодосийской картинной галереи под председательством министра культуры РФ Владимира Мединского каждый квартал будет заслушиваться отчет о выполненных реставрационных работах.

- Сейчас все планы утверждены, комплекс реконструируется. Мы найдем все инструменты финансирования. При этом министерство культуры РК держит этот вопрос под личным контролем.

Напомним, накануне Крымский филиал Главгосэкспертизы России одобрил материалы обоснования инвестиций на реконструкцию здания Феодосийской картинной галереи имени И.К. Айвазовского. Материалы рекомендованы для подготовки проектной документации.