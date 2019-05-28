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28.05.2019 21:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Темное дело прояснилось

После публикации в "РГ" многодетной семье подключили электричество
Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя № 115(7873)
- Большое, просто огромное спасибо "Российской газете" за участие в судьбе нашей семьи! - многодетная мать Александра Кравцова едва сдерживает слезы радости. - После выхода публикации на нашу проблему обратили внимание: наконец у нас появился свет, и мы можем снова чувствовать себя людьми.

Эта история началась более полугода назад, когда у Кравцовых отключили свет за неуплату. Долгов у многодетных на тот момент скопилось более 50 тысяч не от хорошей жизни. Неоправданно большие счета за коммунальные услуги в 14-метровой каморке, где проживают пять человек, приходили регулярно, - даже без света начисления превышали три тысячи рублей. При том, что у Александры, которая трудится уборщицей в торговом центре, зарплата немногим больше десяти тысяч.

О семье Кравцовых "РГ-Неделя" рассказала в номере за 10.04.2019 г.

О том, что их семья находится буквально на грани выживания, в нашу редакцию сообщила в своем письме Вика Кравцова, 13-летняя дочь Александры. Это был в прямом смысле крик о помощи. Впятером они ютятся в миниатюрной комнатушке бывшего общежития завода, которую как временное жилье когда-то предоставили Александре Кравцовой.

На электричестве здесь завязано все. Плита электрическая, горячая вода - из водонагревателя. Не включить холодильник, стиральную машинку, утюг, обогреватель...

В надежде, что когда-нибудь она с детьми переедет в благоустроенную квартиру, женщина стояла в очереди на улучшение жилищных условий более 20 лет. За это время семья перестала иметь статус многодетной, так как трое из ее пятерых детей повзрослели. А воз и ныне там.

Как потом объясняла корреспонденту "РГ" заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Зинаида Чебанная, в Сальском районе просто не ведется строительство социального жилья.

Фото: Юлия Потапова
"РГ" помогла сироте-инвалиду отстоять свое право на квартиру вне очереди

Уже не надеясь на помощь, Александра воспользовалась материнским капиталом, полученным при рождении младшей дочери. Купила полдома в деревне. Но вскоре оставленное без присмотра жилище обворовали, сломали печь, крыша протекла... А чиновники попросту выкинули из очереди на улучшение жилищных условий - мол, другое жилье у вас есть, туда и езжайте.

Однако ситуация Кравцовых изменилась сразу после вмешательства "Российской газеты". Конечно, долг многодетным никто не простил. Однако в положение вошли и предложили помощь.

- С нами связались представители администрации района, пригласили на прием, - говорит Александра. - Пришел и руководитель "Теплоэнергосервиса". Нам включили свет и разрешили оплачивать текущие платежи небольшими суммами.

Из учреждения соцзащиты им уже дважды перечислили матпомощь. А девочкам дали путевку в санаторий.

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