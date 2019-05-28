Производители Крыма и Севастополя попросили Торгово-промышленную палату РФ помочь сгладить негативные последствия санкций, в которых вынужден работать крымский бизнес. Больше всего компании полуострова страдают от недостатка банковских ресурсов и необходимости искать посредников на материке.

По словам главы Севастопольской торгово-промышленной палаты Людмилы Вишни, многим компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность, из-за санкций пришлось уехать из Крыма и зарегистрировать офисы в ЮФО, Санкт-Петербурге или Москве.

- Происходит отток предпринимателей, а оставшиеся ищут выходы самостоятельно, - говорит Вишня. - Заключают договоры с фирмами-посредниками на материке, чтобы оформить через них сертификаты происхождения для экспорта продукции. Мы хотим выработать механизмы, которые позволят нам действовать в российском поле на равных условиях.

От контактов с крымскими производителями стали отказываться не только иностранные компании, но и российские. К примеру, в апреле севастопольские виноделы получили уведомление от российского производителя бутылок, который отказал им в поставке стеклотары, - крупные винзаводы оказались под угрозой остановки.

- Хорошо, что вмешались власти, и на сегодняшний день проблема решена, - сообщила Людмила Вишня.

Крымские предприниматели сетуют, что таким образом оказались под двойными санкциями, и эта бизнес-среда явно не способствует развитию экономики.

- Санкции в отношении Крыма ввели не только другие государства, но и некоторые российские компании, - говорит управляющий партнер симферопольской компании "Сфераконтакт" Игорь Берсенев. - Вслед за лидерами рынка этим пользуются и мелкие предприятия. Приходится регистрироваться за пределами Крыма, потому что никто не хочет заключить напрямую договоры.

С не меньшими сложностями сталкиваются предприятия государственного сектора. Директор судостроительного завода "Море" Олег Зачиняев рассказал, что более 50 процентов комплектующих и оборудования строящихся судов и кораблей сейчас производятся за границей. Чтобы их купить, крымские судостроители используют разные схемы для обхода санкций.

- Мы обязаны участвовать в конкурсах, но проигрываем из-за санкционных ограничений, которые связаны с невозможностью напрямую закупать оборудование, - говорит Зачиняев. - Статус ГУПов и ФГУПов создает дополнительные сложности. Объявляем конкурс, но никто не подает заявок. Производители и поставщики боятся попасть под вторичные санкции. Поэтому просим инициировать внесение изменений в 223-й и 44-й федеральные законы о госзакупках и закрыть процедуру торгов для предприятий, которые находятся под санкциями, причем не только крымских, но и других регионов РФ.

При этом вопреки всем ограничениям на полуострове отмечают рост экономических показателей. По словам начальника управления базовых отраслей экономики департамента экономического развития Севастополя Дмитрия Хазанова, индекс промышленного производства за 2018 год в регионе составил 104,4 процента, а объем отгруженных товаров - почти 11 миллиардов рублей.

Главной же проблемой сейчас остается банковский сектор. В Крыму полноценно работают только два банка, которые сами попали в санкционные списки. Как говорят бизнесмены, кредиты доступны только крупным предприятиям, а многие финансовые инструменты отсутствуют.

- Чтобы заключить госконтракт, нужна банковская гарантия, на материке нам ее никто не дает, а крымские банки начинают требовать различные документы, в том числе и контракт. Получается замкнутый круг, - говорит директор завода "Море". - Процентная ставка и условия предоставления кредитов не позволяют нам выйти на рентабельность.

- У нас отсутствуют нормальные банковские инструменты, такие как овердрафт, факторинг, - приводит примеры управляющий партнер компании "Сфераконтакт" Игорь Берсенев. - Есть уникальная возможность ввести вексельное обращение, поскольку все группы плательщиков находятся в одном банке, но и этого не делается. Хотим выйти с предложением к Центробанку РФ изменить расчет показателей для крымских банков, чтобы стимулировать их к проведению активных операций и выдаче кредитов.

Ограничения коснулись и сельхозпроизводителей.

- До 2017 года мы напрямую получали возмещение процентной ставки по кредитам, - говорит учредитель компании "Инфокар" Алексей Чередников. - Затем порядок изменился, и сейчас субсидию получает банк, выдающий производителю льготный кредит. Но крымские банки непрофильные, кредиты они дают единицам.

То, что есть сложности с кредитными организациями, подтверждают и местные власти. В единичных случаях крупным предприятиям удается получить кредиты на материке, но для большинства этот сектор закрыт.

- Все действительно не просто, - говорит директор департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков. - И местные, и федеральные органы власти ведут работу над разрешением ситуации, но есть объективные причины. У нас дорогой банковский продукт. Эквайринг обходится предпринимателям в два процента, а на материке - в один. За снятие наличных наш банк требует комиссию 10 процентов, а на материке - до трех. Но при этом программа льготного кредитования в сельском хозяйстве работает и у нас с 2017 года. Число ее участников растет, а недавно первое севастопольское предприятие получило кредит на сумму 260 миллионов рублей под пять процентов годовых.

Комментарий

Константин Бабкин, председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России:

- Многие предприниматели Крыма жалуются на санкции, но не всегда внешнее воздействие является причиной проблем экономики. В других регионах схожие сложности с банками, налогами и бюрократией. Они мешают развиваться. Американские санкции мы не можем убрать, но можем создавать для Крыма налоговые преференции, побуждать банки открывать здесь филиалы и выдавать кредиты. Крымским предпринимателям необходимы льготные условия.