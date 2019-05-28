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28.05.2019 09:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Россия выступит против изменения статуса Керченского пролива

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ ТАСС

Россия не поддержит предложенное Украиной изменение статуса Керченского пролива из соображений безопасности. Об этом заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

- Статус пролива урегулирован двусторонними российско-украинскими договорами, - отметил сенатор в комментарии РИА Новости. - Азовское море - внутреннее. Поэтому не удастся ни при каких условиях присвоить проливу международный статус. То, что мы не дадим согласия на это решение, я в этом абсолютно уверен, потому что это вопрос безопасности Керченского пролива, Крымского моста. Это вопрос безопасности в Азовском море.

Фото: Архив ФСБ РФ.
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В то же время Цеков заподозрил, что международный статус пролива нужен властям Украины, чтобы между морями могли ходить иностранные военные корабли.

- Мы на это никогда не согласимся, - сказал сенатор. - В то же время для прохождения гражданских судов через Керченский пролив проблем никаких нет.

Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о планах Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса, что, по идее дипломата, ​​ якобы поможет снять вопросы правовой неопределенности пролива.

На самом же деле по договору между РФ и Украиной от 2004 года Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было завизировано соглашение о мерах безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.

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