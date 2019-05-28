СК начал проверку после жесткой посадки самолета в Калмыкии

Следователи начали проверку по факту жесткого приземления самолета в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

По уточненным данным, легкомоторный самолет проводил обработку земель от саранчи в Приютненском районе. Что послужило причиной аварийной посадки самолета в районе 40-го километра трассы "Элиста - Минводы", выясняют следователи. Двое пострадавших при посадке доставлены в больницы Элисты и Приютненского района. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по республике, пострадавшие пилот и штурман госпитализированы в республиканскую больницу города Элиста. В результате ЧП у самолета повреждены моторная и винтовая части. Возгорания при посадке не произошло. Разрушений на земле также не зафиксировано.