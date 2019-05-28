Ученые начали сканирование пещеры около трассы "Таврида"

Спелеологи Крыма начали изучение пещеры, обнаруженной при строительстве трассы "Таврида" для определения ее реальной длины. Эти работы проводятся с поверхности с помощью электротомографов.

- По программе развития КФУ выделено 12 миллионов рублей на развитие института спелеологии и карстологии. По сути эти средства выделены на исследование пещеры "Таврида", - рассказал РИА Новости председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

По его словам, деньги пошли на закупку оборудования, в том числе газоанализаторов, поскольку в пещере большая концентрация углекислого газа. Помимо этого, закуплены электротомографы, которые позволяют "просвечивать" полость с поверхности.

- Приборы позволяют "нащупать" полость до глубины 200 метров, при этом необходимая для исследования пещеры глубина - в пределах 30-50 метров, - пояснил Самохин.

Изучение местности около пещеры позволит выявить целую систему полостей и пещер.

Напомним, пещера была найдена около села Зуя в Белогорском районе. Ее протяженность 1015 метров. В пещере ученые обнаружили останки доисторических животных - кости мамонта, винторогого барана, носорога Мерка, антилопы и других млекопитающих.

Сейчас вход в пещеру у трассы "Таврида" закрыт.

